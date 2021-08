Eispiraten legen erfolgreich nach

Crimmitschau. Eishockey: Zweitbundesligist Eispiraten Crimmitschau bezwingt den Herner EV im Test 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

Die Eispiraten Crimmitschau haben auch ihr zweites Testspiel an diesem Wochenende für sich entschieden.

Das Team von Marian Bazany bezwang den Nord-Oberligisten aus Herne deutlich mit 5:0. Mathieu Lemay erzielte dabei einen Hattrick und Felix Thomas einen Doppelpack. Christian Schneider feierte in seinem zweiten Einsatz für die Westsachsen seinen ersten Shutout.

Die Partie gegen den HEV gestaltete sich zunächst ausgeglichener als noch am Freitag beim 6:1 im Nord-Ost-Pokal in Rostock. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter. Die Eispiraten, die neben Pohl und Gračnar auch auf den angeschlagenen Scalzo verzichten mussten, ließen in einem temporeichen Vergleich aber zunächst, ebenso wie die Gäste aus Herne, ihre Möglichkeiten aus – auch wenn immerhin zweimal der Pfosten getroffen wurde.

Auf der Gegenseite bekam Torhüter Christian Schneider mehr zu tun als an seinem Debütabend, er wirkte jedoch sicher und reaktionsschnell, war seinem Team ein guter Rückhalt.

Powerplay besser genutzt

Ein ähnliches Bild gab es im zweiten Durchgang. Beide Mannschaften lieferten sich einen ordentlichen Kampf. Hinzukamen zahlreiche Strafzeiten auf beiden Seiten. Jedoch waren es die Crimmitschauer, die zwei von ihren Powerplaysituationen nutzten. Zunächst war es Mathieu Lemay, der Gästegoalie Björn Linda mit seinem Hammer aus halblinker Position keine Chance ließ (24.). 14 Minuten später konnte sich Felix Thomas in die Torschützenliste eintragen.

Bedient von André Schietzold fackelte der Verteidiger nicht lang und setzte seinen Blueliner zum 2:0 in die Maschen des HEV-Gehäuses (38.).

Die Eispiraten hatten nach den beiden Treffern Oberwasser und kamen mit reichlich Selbstvertrauen aus der Kabine ins letzte Drittel. Mathieu Lemay war es schließlich, der mit einem sehenswerten Bauerntrick erneut traf und auf 3:0 stellte (41). Der pfeilschnelle Kanadier zeigte sich auch für das 4:0 verantwortlich. Bei eigener Unterzahl raste Lemay über die komplette Eisfläche und schob schließlich ins bereits verwaiste Tor ein (48.).

Die Mannschaft von Marian Bazany blieb am Drücker und gab nicht nach. Felix Thomas erzielte mit seinem Schlenzer von der blauen Linie ebenfalls seinen zweiten Treffer des Abends und sorgte nach 50 Minuten für den 5:0-Endstand.

Christian Schneider bekam im zweiten Einsatz schließlich seinen ersten Shutout, welchen er sich mit einer starken Performance auch verdient hatte.