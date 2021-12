Jena. Was Eleni Frommann an ihrer Heimatstadt Jena schätzt, wie sie New York erlebt hat und wo sie sich gerade befand, als die Corona-Pandemie 2020 ausbrach, erfahren Sie im Interview. Außerdem plaudert die Leichtathletin über die Bedeutung von Social Media für ihre Generation, ihren Beruf und warum es von Vorteil ist, wenn der Partner ebenfalls Leistungssportler ist...