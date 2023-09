Empor Walschleben dreht Derby gegen Gispersleben vor über 400 Zuschauern

Walschleben. Am Thüringer Feiertag gewinnt Empor Walschleben das Nachholspiel gegen Motor Gispersleben knapp aber verdient 2:1. Am Freitag kommt dann die Traditionself vom FC Rot-Weiß Erfurt

Am internationalen Kindertag ging es bei Empor Walschleben eher weniger um den eigenen Nachwuchs. Vielmehr lag der Fokus auf dem prestigeträchtigen Derby zwischen den beiden Fußball-Landesklässlern Walschleben und Motor Gispersleben. Über 430 Zuschauer wollten sich dieses Duell nicht entgehen lassen und es wurde vor allem für die Hausherren ein erfolgreicher Nachmittag. Mit einer nervenstarken und souveränen Leistung drehte die Elf von Steffen Ehrich die Partie in ein 2:1 und bleibt damit in der Liga zu Hause ungeschlagen. „Das war einfach verdient. Wir haben es aber nicht geschafft, den Deckel frühzeitig draufzusetzen. So blieb es bis zum Ende spannend. Es freut mich vor allem, dass die Jungs nach dem Denkzettel in Siemerode gestärkt zurückgekommen sind und unsere Vorgaben sehr gut umgesetzt haben“, so Steffen Ehrich, dem 1:8 in Siemerode einen Ausrutscher bescheinigte.

Zu Beginn des Spiels, bei dem beide Fanlager ihre Mannschaft lautstark aufs Feld begleiteten, war die Stimmung bei den Gästen besser. Denn noch nicht mal zehn Minuten ging Gispersleben in Führung. Walschlebens Schlussmann Nils Lohfeld unterschätzte einen hohen Ball, der an die Latte sprang und er im Nachfassen mit dem Ball ins Tor fiel, so dass es als Eigentor gewertet wurde. Der Unglücksrabe aber wurde von seinen Vorderleute wieder aufgebaut und in der Folge machte er seine Sache gut und hielt bis zum Ende des Derbys seinen Kasten sauber.

Große Freude zu Beginn bei den Anhänger des TSV Motor Gispersleben. Foto: Sebastian Fernschild

Die Hausherren aber ließen sich von dem frühen Rückschlag nicht verunsichern. Routiniert und als Einheit fungierend, rissen sie das Spiel an sich - auch wenn es zwischenzeitlich von beiden Teams sehr zerfahren war. Als dann Michele Ehrich verletzte ausgewechselt werden musste und sich den Finger brach, auskugelte und Bänder riss, sah es eher nicht gut aus für Walschleben. Aber genau das Gegenteil trat ein. Den direkten Freistoß verwandelte Kevin Köllner sehenswert über die Mauer ins rechte Eck zum Ausgleich (25.). Spätestens von da an waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft. So bediente Florian Güntsch mustergültig Ali Kirata, der aber vor dem Tor Nerven zeigte. Die Gäste aus Gispersleben hatten im ersten Durchgang noch eine nennenswerte Möglichkeit. Der Lupfer von Johannes Drößler aber ging drüber. Kurz vor dem Wechsel ein Aufreger: Lucas Gehrke wurde in vollen Lauf von Torwart Lukas John von den Beinen geholt. Aber da der Ball schon länger weg war und sein theatralischer Fall die Glaubwürdigkeit eher schmälerte, blieb der Pfiff von Schiedsrichter Paul Bräuer aus. Eine strittige Szene, mit der die Hausherren freilich nicht einverstanden waren. Aber nur zwei Minuten dann das Tor durch Gehrke. Er wurde in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf der rechten Seite perfekt bedient und schloss energisch ab. Empor drehte das Spiel und ging auch verdient mit der Führung in die Pause.

Am Ende aber jubelten die Hausherren mit ihren Fans. Foto: Sebastian Fernschild

Auch nach dem Wechsel waren die Gastgeber das bessere Team, verpassten es aber, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Gispersleben lauerte immer wieder, schaffte es aber nicht, die kompakte Abwehr entscheidend zu durchbrechen. Walschleben rückt damit auf den fünften Platz vor und Gispersleben muss sich aktuell mit Platz 13 zufrieden geben.

Für Trainer Steffen Ehrich geht es am Freitagabend sofort weiter. Dann kommt die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt und spielt gegen eine besonders Auswahl Walschlebens. „Das wird ein Spiel für unseren neuen Kunstrasenplatz, bei dem uns Rot-Weiß Erfurt unterstützt und wir eine Truppe aus alten Haudegen und verdienstvollen Spielern aufs Feld schicken werden. Da freue ich mich sehr drauf“, so Ehrich, der wohl in der Halbzeitpause das Trikot wechseln wird, da er bei beiden Mannschaften spielen kann, darf, muss.