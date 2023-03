Erfolgreicher Auftakt für Turnerinnen der TsG Jena

Gera. Für die Landesliga-Turnerinnen der TsG Jena begann am Wochenende in Gera die Saison

Für die Landesliga-Turnerinnen der TsG Jena begann am Wochenende in Gera die Saison – und die Reise gen Elster war für Marie Rahn (v. l.), Sina Schmidt, Annegret Drexler, Mira Luserke, Maja Handke und Marla Elmer wahrlich erfolgreich, durften sie sich doch über Platz zwei freuen. Lediglich der Mannschaft von Glückauf Sondershausen mussten sich die Jenaerinnen geschlagen geben. „Ich bin sehr zufrieden; das war eine ganz starke Leistung von ihnen“, schwärmte TsG-Trainerin Daniela Pilz. In dieser Saison treten erstmals acht Teams in der Landesliga an.