Erfolgreicher Saisonabschluss des SV 1860 Oberweißbach gegen direkte Konkurrenz

Oberweißbach. Mit einer Niederlage und einem Sieg beendet der SV 1860 Oberweißbach in der Volleyball-Thüringenliga die Saison auf dem dritten Tabellenplatz.

Zum Saisonfinale empfingen die Oberweißbacher Volleyballdamen ihre direkten Tabellennachbarn in der Thüringenliga.

Im ersten Spiel des Tages ging es gegen die zweitplatzierten Suhlerinnen (VfB 91 Suhl II), die in Bestbesetzung ohne Fehler und voller Aktion starteten. Somit gelang es den Damen aus Oberweißbach nicht. ihr anfänglich leicht nervöses und holpriges Spiel in Gang zu bringen. Mit einem hohen Punkterückstand von 10:25 Punkten endete der erste Satz erfolglos.

Im zweiten Satz stabilisierte sich das Spiel der Oberweißbacherinnen. Durch solide Annahmen entwickelten sich immer mehr Ballwechsel, bei denen die Damen aus Oberweißbach nicht immer punkten konnten. Nachdem der zweite Satz mit 19:25 verloren ging, spielten die Oberweißbacherinnen im dritten Satz voll auf. Mit viel Schwung zwangen sie die Suhlerinnen nun zu Fehlern, die recht ideenlos dem nun sehr aktiven Spiel der Oberweißbacherinnen entgegenstanden. Mit 25:20 Punkten gelang es den Damen um Kapitänin K. Franke, den Suhlerinnen einen Satz abzunehmen. Im vierten Satz konnten sich die Suhlerinnen erneut steigern. Durch mehrere Aufschlagserien gerieten die Oberweißbacherinnen in einen nicht mehr aufholbaren Punkterückstand, der zum 16:25 Satzverlust führte. Mit einer 1:3-Niederlage endete das durchaus anspruchsvolle und sehenswerte erste Spiel.

Früher Rückstand macht Oberweißbacherinnen nicht nervös

Zum zweiten Spiel des Tages standen die viertplatzierten Erfurterinnen vom SWE Volley-Team II als Gegnerinnen im entscheidenden Kampf um Platz drei der Thüringenliga auf dem Feld. Durch Unsicherheiten in der Annahme und weitere leichte Fehler gerieten die Damen aus Oberweißbach gleich zu Beginn des ersten Satzes mit 4:11 Punkten deutlich in Rückstand. Zur Satzmitte hin kamen die Oberweißbacherinnen immer besser ins Spiel. Durch eine starke Aufschlagserie glichen sie nicht nur aus, sondern gingen mit 19:16 in Führung. Mit viel Spielfreunde nahmen die Damen aus Oberweißbach diese Führung mit zum 25:21-Satzgewinn.

In der Anfangsphase des zweiten Satzes brachten die Erfurterinnen die Oberweißbacherinnen durch druckvolle Aufschläge erneut in einen 4:9-Rückstand. Unbeeindruckt und getragen von den zahlreichen Fans gelang jedoch eine spektakuläre Aufholjagd. Punkt um Punkt wurde in umkämpften Ballwechseln errungen. Ab dem Stand von 21:23 war alles möglich. Die Gastgeberinnen waren hellwach und holten sich mit 26:24 den zweiten Satz. Im dritten Satz gestalteten die Oberweißbacherinnen das Spiel zunehmend. Mit sicheren Annahmen und variablem Abschluss setzten sie die Erfurterinnen immer mehr unter Druck. Mit 17:12 und 21:15 gingen die Damen aus Oberweißbach deutlich in Führung und ließen sich den Satz auch nicht mehr nehmen.

Nach dem Schlusspfiff zum 25:19 bejubelten die Oberweißbacherinnen den 3:0-Erfolg. Die Oberweißbacher Volleyballdamen krönen die vergangene Saison mit einem Spiel auf höchstem Niveau und dem dritten Tabellenplatz in der Thüringenliga. Die Basis für diesen überragenden Erfolg war der stetige Teamgeist, ein hohes Maß an Engagement und Zuverlässigkeit, der Spaß am Volleyball sowie die grenzenlose Unterstützung aller treuen Fans und Familien.

Es spielten: M. Roschlaub, S. Kaufmann, K. Schlegel, M. Wolfram, L. Fuhrmann, R. Schwartz, K. Franke, S. Geißler, C. Aparicio Ramos, E. Diez, A. Köhler und A. Krüger

Trainerassistenz: B. Jordan, B. Wittig