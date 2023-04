Action garantiert: Bei der Roller-Derby-Ostmeisterschaft wird es am Samstag ordentlich zur Sache gehen.

Erfurt-Sömmerdaer Sportnews: Finaltag der jüngsten Kicker, Ringer in der Riethhalle, Roller Derby in der Eishalle

Auf Erfurter und Sömmerdaer Sportfans warten am verlängerten Wochenende einige Höhepunkte. Bei zweien davon steht der Nachwuchs im Fokus.

Ringertalente in der Riethhalle

In der Erfurter Riethsporthalle werden am Samstag die Landesmeisterschaften im Freistil-Ringen ausgetragen. Dabei treten ab 10 Uhr die jüngsten Thüringer Wettkampfringer der Jahrgänge 2013 bis 2017 (männlich) und 2006 bis 2017 (weiblich) gegeneinander an. Ausrichter Ringer-Sport-Club Erfurt rechnet sich gute Chancen aus.

Fußball-Pokalfinals der Jüngsten

Erneut ist die Sportanlage am Johannesplatz am Montag Austragungsort der Junioren-Kreispokalfinalspiele im Fußball. Nach eng getaktetem Zeitplan werden zwischen 10 und 16 Uhr auf zwei Plätzen die sieben Endspiele der A- bis G-Junioren ausgetragen.

Fahner auswärts unter Druck

Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen gegen direkte Konkurrenten steht der abstiegsgefährdete Fußball-Oberligist FC An der Fahner Höhe Höhe beim Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) beim Dritten Plauen unter Druck.

Roller-Derby-Ostmeisterschaft

Der Verein Roller Derby Erfurt richtet am Samstag ab 9.45 Uhr in der Niemann-Eishalle die Ostmeisterschaft aus. Dabei spielen sieben Teams die Meister in diesem rasanten Sport, bei dem man sich gegenseitig von der Strecke drängt, aus.