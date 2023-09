Erfurt-Sömmerdaer Sportnews: Steigerwald Open ohne Erfurter Sieger, Handballer, Läufer und Wasserballer im Einsatz

Beim Nachwuchs-Tennisturnier trupmft Zella-Mehlis auf. Am Sonntag lockt der Steigerlauf, am Samstag die Spiele der Wölfe Erfurt und des HSV Sömmerda.

Auswärtssiege bei Tennisturnier

Beim Tennisturnier Steigerwald Open gingen die Siege an auswärtige Spieler. In der U16 gewannen die topgesetzten Filip Cernak (Zella-Mehlis) und Malia Hupp (Nürnberg). Auch in der U12 setzte sich Mit Makar Kotenkov ein Zella-Mehliser durch, bei den Mädchen bezwang Mathilda Theiselmann (Königstein) auf ihrem Weg zum Turniersieg auch die topgesetzte Weimarerin Penelope Oelsner. Die Ergebnisse der U14 liegen nicht vor.

Wasserballer im Einsatz

Am Wochenende sind die Wasserballer des Erfurter SSC vielfach im Einsatz. Die Herren gehen favorisiert in die Pokalvorrunde in Eisenach gegen den Gastgeber und Sömmerda um den Einzug ins Halbfinale. Die Erfurter U16-Spieler Vincent Bergmann und Tristan Fischer spielen mit dem ASC Brandenburg die Vorrunde der ostdeutschen Meisterschaft. Die U12-Landesauswahl spielt ein Turnier in Berlin.

86. Steigerlauf am Sonntag

Am Sonntag sind alle Laufbegeisterten zum 86. Steiger-Honig-Lauf des LTV Erfurt eingeladen. Der erste Start am Waldkasino erfolgt um 9.25 Uhr für die Bambini. Weitere Läufe gibt es für die Schüler bis zu den Senioren, auch Walker sind herzlich willkommen. Alle Informationen unter www.ltv-erfurt.de.

Wölfe und HSV gefordert

Nach ihrem Auftaktsieg sind die Handball-Wölfe Erfurt in der Landesliga am Samstag (17 Uhr) bei der HSG Hörselgau/Waltershausen zu Gast. Zur gleichen Zeit empfängt der HSV Sömmerda in seinem Auftaktspiel Großschwabhausen.