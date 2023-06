Auf dem Hockeyplatz der Sportanlage Am Nordpark sind am Sonntag gleich vier Erfurter Teams dabei.

Erfurt-Sömmerdaer Sportnews: Suhler Oldies jubeln in Alach, Pokalfinale in Sömmerda, Inlinehockeyturnier und Indigos-Heimspiel

Bei der Ü50-Landesmeisterschaft siegen die Favoriten. Wasserballer ermitteln in Sömmerda den Pokalsieger. Inlinehockey mit reichlich Derbys. Indigos peilen Sieg gegen Tabellennachbarn an.

Favorit Suhl holt Titel in Alach

Die beiden Favoriten Suhl und Breitenworbis haben den Sieg bei der Ü50-Landesmeisterschaft im Kleinfeld-Fußball in Alach unter sich ausgemacht. Dien Vorentscheidung fiel bereits im zweiten Turnierspiel, als Suhl das direkte Duell mit 1:0 gewann. Beide Teams gewannen ihre vier weiteren Spiele. Auf den Plätzen folgten Vimaria Weimar, Meiningen, Alach und Tramps Revival.

Wasserball-Finale in Sömmerda

Am Sonntag finden im Freibad Sömmerda die Endrundenspiele um den Thüringer Wasserball-Pokal statt. Der SV Sömmerda trifft im Spiel um Platz fünf auf Gotha (10 Uhr), 11.30 Uhr folgt das Spiel um Platz drei zwischen dem Erfurter SSC und Gera, um den Pokalsieg duellieren sich ab 13 Uhr der SV Halle II und der Eisenacher SSV.

Inlinehockey mit vielen Derbys

Am Sonntag von 9 bis etwa 16 Uhr lädt der SC Medizin Erfurt wieder zu seinem traditionellen Inlinehockeyturnier auf dem Hockeyplatz am Nordpark ein. Die favorisierten „Apfelmongos“ des EHC Erfurt kämpfen mit den Kojoten, dem ESC, den Hurricanes sowie Würzburg und Ilmenau um den Sieg.

Indigos wollen Leipzig ärgern

Nach ihrer Niederlage in Chemnitz hoffen die Erfurt Indigos am Samstag (15 Uhr, Essener Straße) gegen Tabellennachbar Leipzig Hawks auf den dritten Sieg im sechsten Spiel in der Football-Oberliga.