Erfurt-Sömmerdaer Sportnews: Testspiele starten, Tennis-Damen zuversichtlich, Hockey-Talente titelreif

Dieses Wochenende stehen für fünf Erfurt-Sömmerdaer Fußball-Landesklässler die ersten Testspiele an. Damen des Erfurter TC Rot-Weiß gehen optimistisch ins Heimspiel. Nachwuchs des Erfurter HC hat Chancen auf mitteldeutsche Meistertitel.

Erste Testspiele stehen an

Die ersten Fußball-Teams des KFA Erfurt-Sömmerda starten an diesem Wochenende in die Testspielphase in Vorbereitung auf die neue Saison. So tragen etwa die Landesklässler Gispersleben (gegen Walldorf, Samstag 11 Uhr) und Büßleben (gegen Marbach, Sonntag 14 Uhr) Heimspiele aus. Mit Erfurt Nord (in Mühlhausen), Sömmerda (bei Eintracht Erfurt, das mit Blau-Weiß 52 zu einem Verein verschmolzen ist) und Borntal (bei Geratal, alle Samstag 14 Uhr) treten drei weitere Landesklässler auswärts an.

ETC Rot-Weiß optimistisch

Die Damen des Erfurter TC Rot-Weiß empfangen am Sonntag (11 Uhr) in der Tennis-Regionalliga den Tabellendritten Regensburg. Um eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben, müssen die Erfurterinnen sowohl dieses Spiel als auch das letzte bei Tabellennachbar Altenfurt gewinnen. „Die Vorbereitung war gut, Stella Wiesemann hat in Bremen noch ein A4-Preisgeldturnier gewonnen, das Team ist bereit und selbstbewusst“, sagte Trainer Konradin Suchlich.

Titelchancen für Hockey-Talente

Mehrere Nachwuchsteams des Erfurter Hockey-Clubs haben gute Chancen, mitteldeutscher Meister zu werden. Am letzten Spieltag vor der Sommerpause baute die männliche U16 mit einem 7:0 gegen den Leipziger SC die Tabellenführung aus. Die weibliche U12 ist nach zwei Siegen punktgleich mit Spitzenreiter ATV Leipzig Zweiter, auch die männliche U10 steht auf Rang zwei.