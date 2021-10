Erfurter Flossenschwimmer bei DM mit guten Chancen

Endlich wieder abtauchen: Nach vielen Monaten ohne bedeutsame Wettkämpfe stehen für die Flossenschwimmer die deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften im Finswimming in Rostock an.

Erfurt. Ein Quintett des Tauchsportclubs Erfurt kämpft an diesem Wochenende in Rostock um nationale Medaillen. Für vier von ihnen ist es eine Premiere.

Mit guten Medaillenchancen treten fünf Sportler des Tauchsportclubs (TSC) Erfurt an diesem Wochenende bei den deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften im Finswimming in Rostock an. Marek Leipold zählt in seiner Altersklasse (Jahrgang 2006/07) zu den Sieganwärtern – sowohl im Flossenschwimmen, in den Wettbewerben mit Drucklufttauchgerät als auch über 50 Meter Apnoe. Martha Blumenstein hat auf den Langstrecken 1500 und 800 Meter Medaillenchancen. Sie sowie Annalena Zitzmann und Friedericke Henkel (alle Jahrgang 2009) verlassen mit dieser Saison den Kinderbereich und haben sich für ihre erste deutsche Jugendmeisterschaft qualifiziert. Auch für den fünften TSC-Starter Fynn Hannemann (Jg. 2008) ist es eine Premiere.

Unter Corona-Bestimmungen konnten die Erfurter Flossenschwimmer in den Schwimmhallen und Freibädern trainieren und im September bei einem kleinen Vorbereitungswettkampf ihre DM-Qualifikation bestätigen.