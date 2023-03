Erfurter Flossenschwimmer: Erst Italien, jetzt Erfurt

Erfurt. Nach dem Weltcup geht es für die Flossenschwimmer des TSC Erfurt mit dem Frühlingspokal in heimischer Halle weiter.

Am Wochenende ist die Roland-Matthes-Schwimmhalle fest in der Hand der Flossenschwimmer. Zum Frühlingspokal des TSC Erfurt, bei dem gleichzeitig die Sieger der offenen süddeutschen Meisterschaften ermittelt werden, werden etwa 170 Sportlerinnen und Sportler aus 16 Vereinen und sieben Landesverbänden erwartet.

In der Mannschaft des Ausrichters sind vier Starter dabei, die am vergangenen Wochenende am Weltcup im italienischen Lignano teilgenommen haben. Dort zeigte Thüringens bester Flossenschwimmer Marek Leipold eindrucksvoll, dass er bei den Junioren zur Weltspitze gehört. Über 50 m Flossenschwimmen holte er sich in 16,54 s den Sieg, über die doppelte Distanz wurde er in 37,51 s Zweiter, ebenso über die 100 m mit Drucklufttauchgerät (35,59). Über 50 m Apnoe wurde es Platz vier. Alisa Darzhaniia kam mit Bestzeiten im Jahrgang 2009 unter die besten Fünf, Annalena Zitzmann in die Top-10. Auch Jakob Leipold schwamm bei seiner Weltcup-Premiere Bestzeiten.