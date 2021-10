Erfurter Karatekas glänzen auch auf fremdem Terrain

Ludwigsburg. Bei den deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren, die normalerweise eigentlich in Erfurt stattfinden, holt Hannah Riedel Gold für den Chikara-Club.

Die deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren sind für die Karatekas des Chikara-Clubs Erfurt jedes Jahr aus doppelter Sicht ein Highlight: Zum einen sind sie einer der wichtigsten Wettkämpfe, zum anderen finden sie für gewöhnlich in Erfurt statt.

Diesmal waren sie wegen der Buga und fehlender Unterbringungskapazitäten kurzfristig nach Ludwigsburg verlegt worden. Aber auch auf fremdem Terrain glänzten die Erfurter Teilnehmer am vergangenen Wochenende. Allen voran Hannah Riedel: Die 16-Jährige sicherte sich die Goldmedaille in der Klasse U18 +59 kg. Dort nahmen 16 Starterinnen teil, darunter auch Ihre Vereinskameradin Lisa Fundheller, die in ihrem Pool den ersten Kampf 8:0 für sich entscheiden konnte, dann aber per Kampfrichterentscheid ausschied. Hannah gewann ihren ersten Kampf gegen eine Niedersächsin sogar mit 10:0. Auch bei ihr wurde es im zweiten Kampf gegen eine Bremerin spannend, doch mit 4:3 zog die Erfurterin ins Halbfinale ein. Dort traf sie auf Melina Petsch (Nippon Gotha), die sie vorzeitig mit 8:0 besiegen konnte.

Im Finale wurde Riedel ihrer Favoritenrolle ebenfalls gerecht und kürte sich mit einem 2:0 gegen Charlotte Rühlmann aus Bayern zur deutschen Meisterin 2021. Damit dürfte der Nominierung für die Europameisterschaft 2022 in Prag nichts mehr im Wege stehen.

Selbstbewusste Jugendstarter verpassen die Medaillen

Bei den Jugendstartern (13-14 Jahre) verpasste das hoffnungsvolle Erfurter Nachwuchstalent Jessica Födisch in der Klasse Kata (Form) eine Medaille knapp. Mit drei sehr guten Katas qualifizierte sich die jüngste Teilnehmerin ihres Wettbewerbs sich für das kleine Finale um Platz drei, wo sie leider einen kleinen Wackler hatte und am Ende Fünfte wurde. Im Kumite zeigten die Chikara-Jugendstarter Florian Heyne, Luise Mascher und Lennox Kolley selbstbewusste Auftritte, schieden aber in der zweiten beziehungsweise dritten Runde aus.

Die mitgereisten Chikara-Trainer Claudia und Swen Sattler waren sehr zufrieden. Mit den Leistungen ihrer Athleten, aber auch, weil nach der Zwangspause und den Problemen, die die Pandemie mit sich brachte, endlich wieder eine deutsche Meisterschaft stattfand.