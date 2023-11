Erfurter Kickboxerin vergoldet Jahr mit weiterem WM-Triumph

Erfurt. „Ich bin wieder da“, sagt Michaela Michl. Und wie sogar. Der Abend in München ist für die Kämpferin ein besonderer. Er fühlt sich gewaltig an und „richtig“.

Alle Freunde von München nachts wieder im Auto nach Hause bringen, frisch machen, am Sonntagmorgen gleich weiter zum Crossfit-Wettkampf nach Mainz, um dort selber Freunde zu unterstützen. Am Montag erstmals zu Hause, kurz, ein Gang mit der Boxer-Dame „Peanut“, Kaffee-Pause, abends im Gym, Kurse und immer wieder Stunden an ihren LSB-Integrationsprojekten. Wer Michaela Michl nach ei­nem selbst noch so einem kraftraubenden WM-Erlebnis folgen wollte, muss schnell sein. Schneller, als es die Kampfsportlerin vom Erfurter Fightclub La Familia selber zu sein scheint, um nächsten weltmeisterlichen Coup setzen zu lassen.

„Ich denke, es wird noch ein wenig dauern, bis es bei mir ankommt, was sich eigentlich erreicht habe“, erzählt die 33-Jährige. In der süddeutschen Heimat gönnt sie sich gerade ein paar Tage der Ruhe. Zeit für die Familie. Und Zeit für sich, einen außergewöhnlichen Sieg am Samstag in München vor der Wahnsinnskulisse von mehr als 5000 Zuschauern zu begreifen. Und zudem ein Jahr, das extrem viel Energie gekostet hat und wohl noch mehr freigibt.

Erstmals unter den Kandidatinnen zur Thüringer Sportlerwahl

Der Blick auf die Kandidatenliste zur Wahl der Thüringer Sportlerin des Jahres macht Michaela Michl stolz. „Ich war überrascht. Aber ich freue mich sehr, dass man uns als Nischensport den Blick schenkt“, sagt die Wahl-Erfurterin.

Als hätte es einen weiteren Beleg für die Nominierung bedurft, folgte der am Samstag. Und einer, er ihrem Namen gerecht wurde. Nach einer Runde des Abwartens ergriff „Iron Mike“ die Offensive. Sie dominierte ihre zehn Jahre jüngere Gegnerin Viktorija Molcanova aus Bergneustadt derart, dass diese sich in der dritten Runde angezählt nur in die Ringpause retten konnte. Nach ein paar Sekunden der vierten Runde warf ihre Ecke das Handtuch.

Viktorija Molcanova besitzt K.o.-Kraft ind en Handschuhen. Hier muss die Bergneustädterin allerdings eine harte Rechte von Michaela Michl einstecken. Foto: Stefan Bösl

Weltmeisterin, einmal mehr. Riesiger nur als sonst muss der Stein gewesen sein muss, der „Michi“, wie sie von Freunden gerufen wird, vom Herzen gefallen war. Gewaltig jedenfalls fiel ihre Reaktion mit dem Sprung in den Himmel des BMW-Parks und Urschrei aus, mit dem die Erfurterin ihren Sieg durch technischen K.o. feierte. Es war der vierte WM-Kampf in diesem Jahr nach langer Leidenszeit, die nächste Titelverteidigung und ein weiterer Gürtel in kurzer Zeit.

Ein Monat zwischen zwei WM-Kämpfen: ungewöhnlich und vor allem äußerst kurz

Im Oktober erst hatte Michl im Erfurter Steigerwaldstadion Zoe Neuschwander im K1 bis 63 Kilo nach einem harten Duell bezwungen. In München behauptete sie im K1 der 65-Kilo-Klasse gegen die viel Schlagkraft mitbringende Enfusion-Weltmeisterin ihren im Februar eroberten WM-Thron.

Gut ein Monat zwischen zwei WM-Kämpfen sind ungewöhnlich und vor allem äußerst kurz. „Aber ich wollte mir beides auf keinen Fall nehmen lassen“, erzählt Michl. Sie spielt auf das Erfurter Heimspiel an, das sie durch Corona und eine langwierige Bandscheiben-Verletzung herbeigesehnt hatte. Und ebenfalls aufs Jubiläum. 35 Jahre Kampfsport-Veranstaltungen feierten die Steko-Brüder als Promotor am vergangenen Samstag und hatten zum besonderen Anlass ein hochkarätiges Programm geschnürt. Ein Abend mit vielen Titelkämpfen und Größen.

Christine Theiss etwa ist dagewesen. Die aus Greiz stammende Kickboxerin hatte mit ihren Siegen viel beigetragen hat, den Sport salonfähig zumachen. Oder auch Marie Lang. Die Münchner Weltmeisterin in sechs Klassen konnte Michl im März 2021 in einem denkwürdigen Duell entthronen. Damals ein Abend für die Geschichte. Diesmal einer, der sich besonders und „richtig anfühlte“ nach einem so langen Kampf zurück. Einer fürs Ich.

„Ich bin wieder da“, denkt Michaela Michl. Und wie.