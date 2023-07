Erfurter Leichtathleten: Hoch, weit und schnell für die DM in Stuttgart

Auch wenn Felix Wolff beim Pfingstmeeting in Ohrdruf fast 30 Zentimeter weiter sprang, reichten ihm 6,09 Meter in Erfurt für Bronze.

Erfurt. Die Talente des Erfurter LAC und ASV Erfurt präsentieren sich bei den mitteldeutschen U16-Meisterschaften im Steigerwaldstadion bereit für die nationalen Titelkämpfe Ende Juli.

Bei den mitteldeutschen U16-Meisterschaften im Steigerwaldstadion erkämpften die Erfurter Leichathleten viele Spitzenplätze. Allen voran das ELAC mit sechsmal Gold und je dreimal Silber und Bronze. Der Wettkampf war für die Thüringer Starter ein wichtiger Test vor den deutschen U16-Meisterschaften am 29./30. Juli in Stuttgart und ein Leistungsvergleich mit der Konkurrenz aus Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Andor Rik Schumann (ELAC) knackte über 300 m in 37,09 s ein weiteres Mal die Norm und siegte klar. Mit einmal Gold im Hammerwurf (53,65 m), Silber im Diskuswurf (50,25 m) sowie Platz fünf im Kugelstoßen (13,59 m) gehörte Bruno Wedemann (ELAC) zu den erfolgreichsten Teilnehmern. Speziell mit seiner neuen Bestleistung im Hammerwurf dürfte er nicht chancenlos nach Stuttgart reisen.

Das DM-Ticket untermauerte auch Geher Hennes Henze (ASV Erfurt) mit der Norm und dem Sieg über 3000 m. Über dieselbe Distanz holte seine Vereinskameradin Laura Völkel Silber und knackte ebenfalls die Norm. Mit einer Bestleistung von 3,20 m ging Stabhochspringerin Charlotte Kroß (auch ASV) an den Start und wurde mit 3,10 m ihrer Favoritenrolle gerecht. „Jetzt kann Stuttgart kommen“, freute sich die 15-Jährige.

Das gilt auch für Hürdensprinterin Sandrin Czogalla (ELAC). Die 15-Jährige sprintete in Bestzeit von 45,80 s über die 300 m Hürden und wurde dafür mit Silber belohnt. Weitspringer Felix Wolff (ELAC) hat die Norm bereits in der Tasche und wurde mit 6,09 m in Erfurt Dritter in der M15. Starke Leistungen rief einmal mehr Matthes Liek (ELAC) in der M14 ab. Er siegte sowohl über 100 m in 11,15 s als auch im Weitsprung mit der Bestleistung von 6,27 m überlegen.