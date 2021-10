Erfurter Löwen wollen Siegesserie ausbauen

Erfurt. Die Basketballer empfangen am Sonntag in der Riethsporthalle den FC Bayern Basketball II.

Ihre starke Serie von zuletzt drei Siegen in Folge in der Pro B Süd – vor allem das jüngste 93:76 in Coburg sehr überzeugend – wollen die Basketball-Löwen Erfurt am Sonntag ausbauen. Das Team von Uvis Helmanis empfängt um 16 Uhr in der Riethsporthalle den FC Bayern Basketball II. Der junge Münchner Bundesliga-Perspektivkader hat sein Potenzial noch nicht abrufen können: Bisher wurden alle vier Saisonspiele verloren, sodass man gemeinsam mit Gießen II am Tabellenende steht. Die Erfurter könnten indes mit einem weiteren Erfolg zur Ligaspitze aufschließen.