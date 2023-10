Erfurter Sportnews: Jüngste „Rugger“ daheim, Auftakt für Hurricanes, Borntal und SG electronic zuhause unter Druck

Passend zur derzeitigen Rugby-WM zeigt auch der Erfurter Nachwuchs am Samstag in der Essener Straße sein Können.

Die jüngsten Erfurter Rugbyspieler tragen am Samstag ein Heimturnier aus. Vizemeister Hurricanes Erfurt startet gegen Halle in die Eishockey-Thüringenliga. Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga am Borntalweg, Volleyballerinnen mit zwei Heimspielen.

Erfurter „Rugger“ mit Heimturnier

Am Samstag sind die jüngsten Rugbyspieler des Edith-Stein-Schulsportvereins (ESSV) Gastgeber für ein Turnier der Mitteldeutschen 7er-Liga. Auf dem Sportplatz Essener Straße ist der ESSV zwischen 11 und 14 Uhr erstmals in drei Altersklassen (U10, U12, U14) vertreten. Die U16-Spielgemeinschaft des ESSV und des RC Leipzig bereitet sich parallel auf die erste Teilnahme an der Deutschen Jugendliga vor.

Hurricanes starten gegen Halle

Vizemeister Hurricanes Erfurt startet am Samstagabend (18 Uhr, Kartoffelhalle) gegen die Saale Bulls Halle 1c in die Eishockey-Thüringenliga. Die Hallenser haben schon ein Spiel absolviert, das sie gegen die Mammuts Erfurt 1:2 verloren. Titelverteidiger sind die Kojoten Erfurt, die am 12. November gegen die Mammuts in die Saison starten.

Borntal braucht Sieg im Topspiel

Am Sonntag (15 Uhr) steigt das Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga zwischen Absteiger FC Borntal und Spitzenreiter und Titelfavorit Sport-Freunde Marbach. Nach seiner überraschenden und deutlichen ersten Pleite gegen Eintracht Erfurt braucht Borntal einen Sieg, um an Marbach dranzubleiben.

SG electronic doppelt daheim

Für die Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic stehen in der 3. Liga Ost nach ihrer Auftaktpleite zwei Heimspiele an. Samstag (19 Uhr) geht es gegen den in vier Spielen noch sieglosen TV Erlangen, Sonntag (18 Uhr, beide Spiele am Sportgymnasium) gegen EV Leipzig.