Erfurter Volleyballerinnen siegen 3:0 und klettern

Am Block vorbei: Mit druckvollen Angriffen zogen die Erfurterinnen (rechts: Nicole Lange) den Gästen aus Fürth den Zahn.

Erfurt. Die Damen der SG Erfurt electronic haben mit Drittliga-Schlusslicht Fürth nur im zweiten Satz ein paar Probleme und sind auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze.

Wie erhofft ohne Probleme haben die Drittliga-Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic ihr Heimspiel gegen Schlusslicht TV Fürth 1860 gewonnen und sich nach ihrer ersten Saisonpleite in Dresden wieder an die Spitze herangepirscht. Das Team von Trainer Alexander Metelski gewann mit 3:0.

Nur im zweiten Satz hielten die jungen Gäste gut mit und führten lange, ehe ihn die Erfurterinnen am Ende noch zum 25:22 drehten. Die anderen beiden Durchgänge gingen mit 25:14 deutlich an die Gastgeberinnen, die sich auf Rang vier verbesserten und nur zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching haben. Nächsten Samstag müssen sie in Ansbach ran.