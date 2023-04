Erfurter Wasserballer: Dem Tiefschlag gegen Halle folgt ein toller Kampf gegen den Primus

Erfurt. Zweitliga-Wasserballer des Erfurter SSC rutschen durch verpatztes Schlussviertel im Kellerduell gegen Halle ans Tabellenende. Gegen Spitzenreiter Magdeburg folgt ein bemerkenswerter Auftritt.

Am Wochenende stand für die Wasserballer des Erfurter SSC in der 2. Liga Ost ein Kontrastprogramm an. Während es am Samstag gegen den Tabellenletzten SV Halle darum ging, die Distanz zu diesem zu vergrößern, wollten sie sich am Sonntag gegen Spitzenreiter WU Magdeburg achtbar schlagen. Letzteres gelang, Ersteres nicht.

Am Samstagabend gingen die Gäste aus Halle/Saale durch zwei Erfurter Fehler 2:0 in Front. In der Folge war der ESSC aber stärker, ging 5:2 in Führung und sorgte für Optimismus auf der wieder gut gefüllten Zuschauertribüne in der Matthes-Halle. Mit 7:5 ging es ins letzte Viertel und der wichtige Sieg war zum Greifen nahe. Doch im letzten Abschnitt blieb den Zuschauern die Spucke weg: Der ESSC spielte sein schwächstes Viertel der gesamten Saison, alle Akteure waren von der Rolle, Halle gewann den Abschnitt mit 7:3 und somit das Spiel mit 12:10.

Nach diesem Tiefschlag war die Leistung am Sonntag gegen Primus Magdeburg umso höher zu bewerten. Die Gäste, die die beiden besten Ligatorschützen in ihrem Team haben, wurden aufopferungsvoll „bekämpft“. Das 8:8 zur Halbzeit sorgte für Begeisterung beim Publikum. Nach einem 0:5 im dritten und 5:4 im vierten Abschnitt stand zwar eine 13:17-Niederlage zu Buche, doch die Leistung gibt Auftrieb für kommenden Samstag. Dann will Erfurt in Halle die zwei verlorenen Punkte wieder zurückholen.