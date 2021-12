Erfurter Wasserballer erneut chancenlos

Zwickau. Der Erfurter SSC verliert in Zwickau mit 5:21 und muss sich im neuen Jahr deutlich steigern, um den Zweitliga-Klassenerhalt zu schaffen.

Die Wasserballer des Erfurter SSC mussten am Sonntag in der 2. Liga Ost in Zwickau eine weitere klare Niederlage hinnehmen. Das Spiel, das unter strengen 2G-Auflagen und ohne Zuschauer durchgeführt wurde, endete mit 21:5 (6:0; 6:3; 4:2; 5:0) für die Gastgeber, die sich damit auf den zweiten Tabellenplatz verbesserten. Der ESSC dagegen liegt mit nur einem Punkt am Tabellenende und will alles daran setzen, im Frühjahr den rettenden zehnten Platz noch zu erreichen.

In Zwickau wollten die Männer von Trainer Gabor Gartai eigentlich aus einer konzentrierten Defensive ihr Spiel aufbauen und offensiv Akzente setzen. Doch bereits im ersten Viertel mussten immer wieder Konter hingenommen werden, die die Gastgeber mit 6:0 in Vorteil brachten. Trotz einer deutlichen Ansage des Trainers in der ersten Pause wurde es nicht viel besser. Erst nach dem 0:9 aus Erfurter Sicht gelang es Louis Georgi, zweimal erfolgreich abzuschließen. Mit einem 3:12 zur Pause war das Spiel vorentschieden. Nur das dritte Viertel (2:4) konnten die Gäste im verträglichen Rahmen halten. Als der SV Zwickau im Schlussgang noch einmal seine erste Garnitur ins Spiel brachte, ging das letzte Viertel des Jahres glatt mit 0:5 verloren.

Nun gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen, damit die künftigen Spiele nicht mehr in so einer Art und Weise verloren werden. Nach einer Spielabsage durch die SG Steglitz-Zehlendorf Berlin für kommenden Sonntag wird die Saison Mitte Januar 2022 fortgesetzt.