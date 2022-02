Erfurter Wasserballer wollen mit Zuschauern im Rücken endlich ersten Zweitliga-Sieg einfahren

Erfurt. Das Schlusslicht der zweiten Liga hat am Wochenende zweimal Heimrecht und an einen Gegner recht gute Erinnerungen.

Der Erfurter SSC spielt am Wochenende in der heimischen Roland-Matthes-Schwimmhalle in der 2. Wasserball-Liga Ost. Da auch in dieser Liga pandemiebedingt Spiele verlegt werden mussten, absolviert die Mannschaft von Trainer Gabor Gartai am Samstag (20.30 Uhr) ihr erstes Spiel der Rückrunde. Gast ist der SC Wedding Berlin, bei dem es zum Auftakt der Saison eine 10:14-Niederlage für den ESSC gab. Damals waren die Erfurter Wasserballer optimistisch nach Hause zurückgekehrt, konnten aber in der Folge bisher nur einen einzigen Punkt holen. So ist es wieder einmal ist das Ziel, endlich den ersten Zweitliga-Sieg einzufahren.

Am Sonntag (13 Uhr) ist dann das Team der Wasserball Union Magdeburg in Erfurt zu Gast. Dies ist das zehnte Spiel der Hinrunde, drei weitere werden erst im Mai und Juni stattfinden. Auch hier gilt für das Team um Kapitän Florian Matzke, die guten Trainingsleistungen der vergangenen fünf Wochen endlich in den Punktspielen zu bestätigen.

Zuschauer auf der Tribüne sind zugelassen und erwünscht. Für sie gelten folgende Vorschriften: Die Zuschauer müssen nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind und innerhalb der letzten 24 Stunden negativ getestet worden sind (2G+). Dreifach Geimpfte benötigen keinen Test. Bei Schülern reicht die Vorlage einer aktuellen Testbescheinigung. Beim Betreten der Halle und auf dem Weg zur Tribüne oder zur Toilette muss eine Maske getragen werden.