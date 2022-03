Erfurts Faustballerinnen überraschen mit Mini-Aufgebot

Erfurt. Obwohl krankheitsbedingt nur zu fünft angetreten, werden die Damen des TV 98 Erfurt Hallenlandesmeister. Gegen Favorit Kurtschau bringt ein taktischer Kniff des Trainers die Wende.

Nach der pandemiebedingten Absage aller Punktspieltage fand am vergangenen Sonntag in Erfurt die Landesmeisterschaft der Thüringer Faustballerinnen statt. Es wurd im veränderten Modus Jeder gegen Jeden gespielt. Die Mannschaft des TV 98 Erfurt ging dabei aufgrund von Krankheitsausfällen nur mit einer Minimalbesetzung von fünf Damen an den Start; die Titelerwartungen waren somit gering.

In der ersten Partie gegen den TSV Bachfeld konnten die Erfurterinnen erst im zweiten Satz eine solide Leistung abrufen, sodass das Spiel unentschieden endete. Im zweiten Match des Tages traf der TVE auf das Team aus Zeulenroda und gewann sicher mit 2:0.

Gegen die langen Rundschläge der Kurtschauer Angreiferin schien in der dritten Partie zunächst kein Kraut gewachsen. Doch ein vom Erfurter Trainer Jannes Holland-Jobb vorgenommener Seitenwechsel der Abwehrspielerinnen brachte die Initialzündung. Plötzlich gelang es sowohl Kristin Heine als auch Lotte Heidler immer wieder, die Angriffsschläge zu entschärfen. Dadurch fanden auch Zuspielerin Susanne Kirsch und Angreiferin Daniela Pilz immer besser ins Spiel, sodass auch im Angriff größerer Druck auf die Kurtschauerinnen ausgeübt werden konnte. Nachwuchsangreiferin Emily Westerhoff überzeugte zudem durch präzise Angaben auf die gegnerischen Angreiferinnen. Somit gelang mit dem Gewinn des ersten Satzes eine kleine Überraschung gegen den Turnierfavoriten.

Im zweiten Satz konnten die Erfurterinnen nahtlos daran anknüpfen. Der TVE zeigte sich nun in allen Mannschaftsteilen spielsicher und kämpferisch, sodass in der Folge auch dieser Durchgang gewonnen werden konnte.

Im letzten Spiel ging es gegen die junge Mannschaft aus Veilsdorf. Trotz großen Kampfeinsatzes des Gegners gingen die Erfurterinnen auch aus diesem Spiel als Sieger hervor. Nach Auswertung der Ergebnisse stand tatsächlich fest: Landesmeisterinnen der Hallensaison 2021/22 in Thüringen sind die Damen des TV 98 Erfurt!