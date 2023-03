Ex-Erfurter vernagelt Tor – Debakel für ESSC-Wasserballer

Potsdam/Erfurt. Ohne fünf Stammspieler verlieren die Zweitliga-Wasserballer des Erfurter SSC 1:15 beim OSC Potsdam II und treffen nur einen von 23 Würfen. Die zweite Erfurter Mannschaft verliert ebenfalls ersatzgeschwächt das vorentscheidende Spiel um den Landesmeistertitel.

Für die Zweitliga-Wasserballer des Erfurter SSC ging es bei der zweiten Mannschaft des OSC Potsdam um Schadensbegrenzung. Dem Team von Trainer Gabor Gartai fehlten beim Tabellenzweiten gleich fünf Stammspieler. Nach einem soliden Start häuften sich die Fehler im Erfurter Offensivspiel, sodass zu leichtfertig Konter der Gastgeber zugelassen wurden. Auch wenn sich die Thüringer zum Teil gute Chancen erspielen konnten, wurden diese durch den Potsdamer Torhüter, den Ex-Erfurter Erik Dortmann, gut pariert. Einzig Kapitän Florian Matzke gelang der Erfurter Ehrentreffer per Strafwurf. Beim 1:15 landete somit nur einer von 23 Erfurter Würfen im Tor. Beim Heimspieltag gegen Chemnitz und Zwickau (25./26. März) braucht das Schlusslicht Punkte.

Am Sonntagabend folgte das Spiel des ESSC II gegen die zweite Mannschaft des SV Halle. Im Hinspiel mit 11:6 erfolgreich, gelang es den ebenfalls personell dezimierten Gastgebern gerade im Auftaktviertel nicht, den Saalestädtern Paroli zu bieten. Die routinierten Gäste enteilten auf 5:1 und siegten schließlich mit 14:6. Damit ist der Zug zum Landesmeistertitel für die Erfurter wohl abgefahren. Erstmals seit 2017 dürfte der Titel wieder an die als Gäste in Thüringen teilnehmenden Hallenser gehen.