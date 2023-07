Fahner-Trainer Tobias Busse: „Müssen nicht wieder bei null anfangen“

Dachwig. Der Fußball-Thüringenligist verliert sein erstes Testspiel gegen den Bayernligisten Coburg mit 1:2.

Die eher übersichtliche Anzahl an Schaulustigen, die einem Besuch im gegenüberliegenden Freibad das Testspiel des FC An der Fahner Höhe gegen den FC Coburg vorzog, sah eine gute Partie. Das 1:2 aus Dachwiger Sicht ging in Ordnung, weil sich der Gast aus Franken insgesamt mehr Torchancen erspielte, über mindestens eine Halbzeit spritziger und ballsicherer wirkte.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Saisonansetzungen wurde dieser Eindruck jedoch einordbar. Denn während die in der Bayernliga Nord – vergleichbar mit der Oberliga – spielenden Gäste bereits am nächsten Wochenende in die Saison starten, steht der FC An der Fahner Höhe noch am Beginn der Vorbereitung. Seit Donnerstag steht das Team um Trainer Tobias Busse wieder im Training, um sich auf die Spielzeit in der Thüringenliga vorzubereiten.

Als Topfavoriten in der höchsten Liga Thüringens

Die nunmehrige Sicherheit in Form der Akzeptanz des Abstiegs scheint auf alle Beteiligten befreiend zu wirken. Der Fokus richtet sich auf die höchste Liga Thüringens, in der die Fahnerschen als einer der Topfavoriten auf den Aufstieg ins Rennen gehen werden. Dies ist neben dem Selbstanspruch auch der Tatsache geschuldet, dass das Team fast unverändert blieb. „Mir ist wichtig, dass wir keinen neuen Fußball spielen. Wir haben ja nicht viele neue Spieler. Wir müssen nicht bei null anfangen, aber Details anpassen“, sagte Trainer Busse.

Neuzugang von Rot-Weiß auf dem Platz

Von den zwei neuen Spielern war mit Jasen Aziza einer am Samstag dabei. Der junge Abwehrspieler, der aus der U19 des FC Rot-Weiß kommt, wurde zum zweiten Durchgang eingewechselt und wusste durchaus zu gefallen. Marc Langner, der aus Rathenow zu den Dachwigern stößt, war hingegen verhindert, da der Umzug nach Erfurt, in die alte Heimat, anstand. Von ihm verspricht sich Busse viel, wenngleich Namen nicht automatisch einen Stammplatz bedeuten.

Dies zeigte sich auch beim Testspiel, das dem Trainer in der ersten Halbzeit nicht gefiel. Seine Mannschaft kam gegen die im Saft stehenden und kombinationssicheren Coburger oft einen Schritt zu spät, wirkte mitunter nicht gedankenschnell.

Zwar fielen die beiden Gegentore nach Foulelfmetern, die Pechvogel Jan-Lucas Bärwolf verursachte (0:1 Gökhan Sener/8., 1:2 Norik Höhn/44.). Doch aus dem Spiel heraus waren die Franken überlegen, schluderten jedoch mit ihren Chancen.

Wenige gelungene Offensivaktionen

Fahners zwischenzeitlicher Ausgleich durch Paul Kirchner, der einen langen Ball von Artur Machts über den Torwart lupfte (29.), war eine der wenigen gelungenen Offensivaktionen. Im zweiten Durchgang erlangte Dachwig Gleichwertigkeit, ohne die ganz klaren Möglichkeiten erspielt zu haben. Coburg blieb bei Kontern gefährlich, sodass das Ergebnis in Ordnung ging.

Aufgrund vieler Urlauber wird am nächsten Wochenende nicht getestet, der nächste freundschaftliche Vergleich steht erst am 26. Juli gegen Ligakonkurrent Ohratal auf dem Programm (19 Uhr). Busse sieht es gelassen. Man könne auch in den Trainingseinheiten an Automatismen arbeiten.