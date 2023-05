Fast wie bei Olympia: Erfurter Turnerinnen beim Bundesfinale in Berlin

Berlin. Das Turn-Team des Evangelischen Ratsgymnasiums war beim Bundesfinale von „Jugend trainiert“ in Berlin dabei. Das olympische Motto „Dabei sein ist alles“ wurde dort jeden Tag gelebt.

Schon vor der Abfahrt nach Berlin wurde es aufregend am Erfurter Hauptbahnhof: Die Thüringer Mannschaftsjacken für das Bundesfinale von „Jugend trainiert“ fielen einfach allen ins Auge, so dass eine zufällig ebenfalls bahnreisende Reporterin eines Thüringer Radiosenders gleich um ein Interview bat.

Die tolle Stimmung setzte sich in Berlin am Hauptbahnhof im riesigen Akkreditierungsbereich fort. Alles war bestens organisiert – trotz längerer Wartezeiten kam dank der vielfältigen Mitmach-Angebote der Deutschen Schulsportstiftung keine Langeweile auf. Von möglicher Anspannung vor den Wettbewerben war hier noch nichts zu spüren. Gute Laune und Vorfreude auf eine ereignisreiche Finalwoche stand den Sporttalenten aus der ganzen Republik ins Gesicht geschrieben.

Am nächsten Tag standen schon die Entscheidungen im Gerätturnen an. Aus Erfurt hatten sich neben dem Team des Evangelischen Ratsgymnasiums (EVRG/wir berichteten) bei den Jüngeren die Mädchen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums fürs Turnfinale qualifiziert. Leider reichten bei den Thüringerinnen die gezeigten Leistungen trotz teilweise hoher Schwierigkeitsgrade nicht für eine vordere Platzierung aus, sodass auch die EVRG-Mannschaft in der Wertung nach hinten durchgereicht wurde. „Es war ein sehr mutiges und ehrgeiziges Ziel, um nur zwei langjährige Turnerinnen herum ein sechsköpfiges Turn-Team aufzubauen“, resümierten die zuhause per Livestream mitfiebernden Eltern und Freunde.

Gemeinsam mit Seriensieger Mannheim in einer Riege

Dass die Mädchen diese Herausforderung angenommen haben, verdient größten Respekt. Per Zufallsauswahl mit den Titelverteidigerinnen und diesjährigen erneuten Gewinnerinnen aus Mannheim in einer Riege antreten zu müssen, sorgte zusätzlich für Druck – die Baden-Württembergerinnen sind ausnahmslos nationale Spitzenturnerinnen. „Gescheitert sind unsere EVRG-Mädchen aber nicht, sie haben dennoch gewonnen: Erfahrung, das gute Teamgefühl und viele schöne Erlebnisse nehmen sie mit nach Hause“, so Sportlehrerin Jana Rühlemann, die die Mannschaft in Berlin betreute.

Die Enttäuschung über die Platzierung war daher schnell vergessen – das fröhliche Miteinander aller Mannschaften in der Halle und in der S-Bahn auf dem Weg zurück ins Quartier zeigte nämlich, dass der olympische Gedanke hier tatsächlich trägt. Bei „Jugend trainiert“ in Berlin trafen sich über 3200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 358 Schulteams – die Besten aus ihren Ländern. Ziel des mit jährlich 800.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern weltgrößten Schulsportwettbewerbs ist die Entwicklung und Förderung des Leistungs- und Gemeinschaftsverhaltens im und durch den Sport. Der Wettbewerb vermittelt Werte wie Fairness, Teamgeist und Einsatzfreude und motiviert im besten Fall zum lebenslangen Sporttreiben.

Für das EVRG-Turn-Team folgten auf den Wettkampf zwei erlebnisreiche Tage in der Hauptstadt mit Sightseeing, Museumsbesuch und zahlreichen Stunden in Berlins Sporthallen, um bei anderen Sportarten den Thüringern die Daumen zu drücken. Am letzten Abend gab es dann die große Abschlussveranstaltung in der Max-Schmeling-Halle voller ausgelassener Partystimmung, mit einem großen Showprogramm und reichlich Gänsehautgefühl bei den Videoeinspielungen auf der Großleinwand mit einem „Best of“ der Finaltage.

Die neue Mannschaftsjacke hängt nun ganz vorn im Schrank

Zuhause wartete auf die Turnmädchen nun ein Schreibtisch voller Aufgaben. Klar, dass die Mädchen den versäumten Schulstoff rasch nachholen. „Wir haben viele besondere Talente an unserer Schule, und das nicht nur in den Fremdsprachen, den Naturwissenschaften oder den musischen Fächern. Vor allem erleben wir immer wieder, dass gerade unsere Sportler am EVRG – die Leichtathleten, Volleyballer oder Triathleten genauso wie die Turnerinnen – ihre schulischen Verpflichtungen immer sehr ernst nehmen und sich hervorragend zu organisieren wissen“, erklärt Schulleiterin Anke Hamm.

Und im Schrank bei den Sportsachen der Mädchen hängt jetzt die Mannschaftsjacke ganz vorn – eine schöne Erinnerung und ein Ansporn für das weitere Training.