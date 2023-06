FC An der Fahner Höhe gewinnt Relegation trotz Niederlage

Neurupppin. Die 0:2-Niederlage in Neuruppin fällt nach dem 6:0 im Hinspiel nicht ins Gewicht. Wo die Dachwiger spielen, bleibt aber offen.

Trotz einer 0:2-Niederlage im Rückspiel beim MSV Neuruppin hat Fußball-Oberligist FC An der Fahner Höhe die Relegation zur Oberliga sicher für sich entschieden, da das Hinspiel mit 6:0 gewonnen wurde. Ob der Gesamterfolg aber zum Verbleib in der fünfthöchsten Liga berechtigt, werden wohl erst die nächsten Tage zeigen. Da der Sachsenligavertreter FSV Marienberg wohl unter die ersten drei Teams kommen wird und so in die Oberliga aufsteigen darf, droht den Dachwigern wahrscheinlich der Abstieg in die Thüringenliga.

Durch das klare Hinspielergebnis am Mittwochabend geriet die rund vierstündige Fahrt in den Norden zu einem besseren Kräftemessen unter Wettkampfbedingungen. Befürchtungen, die Dachwiger könnten sich das 6:0 noch nehmen lassen, gab es nie. Unter der Woche war von den Hausherren sogar überlegt worden, aufgrund des Ergebnisses zum Rückspiel gar nicht mehr anzutreten.

Letztlich taten sie es aber doch und kamen so zum versöhnlichen Ende. Nach torloser erster Halbzeit war es Moris Fikic, der nach gut einer Stunde aus Nahdistanz erfolgreich zum 1:0 abschloss (61.). Das 2:0 erzielte Lorents Foileta nach einem Konter. Sein Aufsetzer landete im Eck und ließ Neuruppin jubeln (84.). Nun wird sich in den kommenden Tagen zeigen, wo Fahner Höhe um Trainer Tobias Busse spielen wird.