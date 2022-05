Jena. Kreisoberliga-Telegramm: Der FC Thüringen Jena hat es nun endlich geschafft und wird in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesklasse spielen. Was jenseits des 9:0-Sieges des FCT über Post Jena sonst noch so am 22. Spieltag in der hiesigen Kreisoberliga geschah, erfahren Sie hier...