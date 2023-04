FC Union Mühlhausen will hohe Auswärtshürde überspringen

Mühlhausen. In der Fußball Landesklasse reist Union Mühlhausen zum SV Blau-Weiß Büßleben. Dort treffen sie auf einen alten Bekannten.

Mit dem SV Blau-Weiß Büßleben wartete am Sonntag (15 Uhr) ein Gegner in der Fußball-Landesklasse auf den FC Union Mühlhausen, gegen den der Spitzenreiter eine negative Bilanz aufweist. Vor allem auswärts bei den Rand-Erfurtern gab es für die Jungs vom Trainer-Duo Toni Jurascheck/Andreas Ilgmann mit zwei Remis und einer Niederlage kaum was zu holen.

„Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, wollen aber in Büßleben unsere Siegesserie fortführen“, machte Spielertrainer Jurascheck unmissverständlich klar, das man den bisherigen Büßleben-Auswärtsfluch beenden will. Mit der zuletzt gezeigten Moral in seiner Truppe, ein realistisches Ziel. „Das Team ist in den letzten Wochen selbstbewusster geworden, guckt vor allem auf die eigenen Leistungen, macht sich weniger Gedanken über die Kontrahenten“, ergänzt der Mittelfeldstratege, der bisher mit zwölf Saisontreffern einen persönlichen Bestwert aufgestellt hat.

Zweitbester Liga-Torjäger in Büßleben

Ein Wiedersehen gibt es mit dem aktuell zweitbesten Liga-Torjäger Kevin Schenke (16 Tore), der etliche Jahre im Union-Trikot auflief. Der inzwischen 33-jährige Torjäger machte 95 Punktspiele für die Eisernen und markierte dabei 48 Tore. Der Büßlebener Angreifer ist mit Abstand der torgefährlichste Akteur der Blau-Weißen, entsprechend wichtig ist es für die Union-Defensive, ihn nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

„Wir haben nach dem Derbysieg vor Ostern wieder ordentlich trainiert, inzwischen ist der Kader bis auf Lukas Franke wieder komplett“, freut sich Jurascheck, dass mit Daniel Müller und Thomas Frohn wieder zwei Akteure in das Training eingestiegen sind: „Die Kaderbreite lässt Andreas Ilgmann und mir genügend Spielraum, dass wir auch die zeitgleich spielende zweite Mannschaft unterstützen.“

Hinspiel deutlich mit 5:0 gewonnen

Der Tabellenführer hatte das Hinspiel gegen die Blau-Weißen mit 5:0 gewonnen. Dreimal Tom Fränkel, dazu je einmal Daniel Schmidt und Keanu Murch waren im vergangenen Herbst die Torschützen. „Auch davon lassen wir uns nicht irritieren. Jeder Kontrahent will sich gegen uns beweisen und uns in die Suppe spucken. Es liegt nur an uns, mit einer konzentrierten Teamleistung das nicht zuzulassen“, appelliert Jurascheck abschließend, den heimstarken Gegner nicht zu unterschätzen.

Mit dem Auswärtsdreier soll der Abstand zu Verfolger Blau-Weiß Bad Frankenhausen gewahrt bleiben. Die strauchelten bei ihrer 3:5-Niederlage im März bei den Rand-Erfurtern. Das wollen die Müntzerstädter unbedingt vermeiden. Im Moment beträgt der Abstand ordentliche fünf Punkte. Und natürlich will man diesen Vorsprung zumindest so lange halten, bis es es in die entscheidende Schlussphase in der Landesklasse geht.

Zum ganz großen Showdown um den Aufstieg kommt es vermutlich am 28. Spieltag, wenn die Blau-Weißen am 3. Juni die Müntzerstädter empfangen. Da würde es sich sicherlich gut anfühlen, wenn Union mit einem ordentlichen Vorsprung anreisen könnte.