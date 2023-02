Fecht-Wettkämpfe in der Grünen Mitte: MTV Saalfeld stark auf Bahn und hinter den Kulissen

Saalfeld. Viel Lob für seine Fecht-Wettkämpfe in Dreifelderhalle „Grüne Mitte erntet der MTV Saalfeld. Und wie lief es sportlich für die Ostthüringer?

Des Lobes voll waren die angereisten Fechterinnen und Fechter über die vom MTV 1876 Saalfeld ausgetragenen Wettbewerbe in der Dreifelderhalle „Grüne Mitte“. Ob die Versorgung in der Kantine oder die alles entscheidende Wettkampfdurchführung, die dank Michael und Beatrix Bügel wie immer reibungslos vonstatten ging, lief alles zur vollsten Zufriedenheit der Sportler.

Zunächst fand die Challenge im Degenfechten statt. Es starteten 22 Männer und acht Frauen der Altersklasse U20 und älter. Den Degen nahmen für die Gastgeber Justus Neumann, erstmals als 17-Jähriger in dieser Altersklasse startend, Daniela Altendorf vom FG Merseburger Raben, die aufgrund beruflicher Veränderungen momentan beim Saalfelder MTV trainiert, und Uta Gräf in die Hand. Die Konkurrenz kam nicht nur aus Thüringer Vereinen, sondern auch aus Elmshorn (Schleswig-Holstein), Dresden und Nürnberg.

Justus Neumann brauchte die erste Vorrunde, um richtig in den Wettkampf einzusteigen. Danach steigerte er sich, wurde nach einem 14:15 im Direktausscheid 19. Die Frauen konnten vom ersten Gefecht an ihre Trainingserfolge unter Beweis stellen. In den beiden Vorrunden entschied Daniela Altenburg sieben und Uta Gräf zehn von vierzehn Gefechten für sich. Damit gingen beide mit tollen Vorplatzierungen in den Direktausscheid. Während Erstere sich im ersten Ausscheid geschlagen geben musste, schaffte es Gräf durch zwei Siege bis ins Finale. Hier unterlag sie Sabrina Voss vom Dresdner FC.

Einen Tag später stand dann der Thüringen-Pokal in drei verschiedenen Waffenarten auf dem Programm. Zwölf Damen und 22 Männer gingen im Degenwettbewerb an den Start und rangierten nach einer Vorrunde entsprechend ihren Platzierungen im A-, B- oder C-Pool ein. Bei allen Wettbewerben wurden die Akteure auswärtiger Vereine ihren Favoritenrollen gerecht.

Die Saalfelderin Katrin Rosenbusch konnte sich im B-Pool mit zwei Siegen auf Platz zehn vorarbeiten. Daniela Altendorf und Uta Gräf lagen noch die Gefechte vom Vortag in den Beinen, sie erkämpften sich im A-Pool die Plätze sieben und fünf. Justus Neumann verpasste knapp den Einzug in den B-Pool der Männer, erreichte mit nur einer Niederlage im C-Pool Platz 17.