Fehlstart! Black Dragons unterliegen auch Krefeld

In der Zange: Sean Fischers (in Schwarz) Black Dragons erlebten gegen Krefeld eine böse Überraschung.

Erfurt. Obwohl schon nach 32 Sekunden in Führung, verliert der Erfurter Eishockey-Oberligist den Faden und das Spiel gegen den Außenseiter, der verspätet ankam. Bei Schlusslicht Rostock muss nun ein Sieg her.

Nach der zu erwartenden Pleite gegen Mitfavorit Herne haben die TecArt Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga überraschend auch ihr zweites Heimspiel verloren. Die Erfurter mussten sich am Freitagabend dem Krefelder EV, den man in der Vorsaison zum Teil deutlich besiegt hatte, mit 2:5 geschlagen geben.

Obwohl die Drachen trotz verspäteten Beginns (die Gäste standen im Stau) gleich voll auf der Höhe waren und einen Blitzstart durch Bosas hinlegten (1:0 nach 32 Sekunden), verloren sie danach den Faden. Krefeld glich erst aus und zog zu Beginn des zweiten Viertels auf 3:1 davon. Nach Torwartwechsel (Kessler für Vieregge, 27.) und Wunderlichs 2:3 (29.) keimte Hoffnung bei den Drachenfans auf, die Krefeld aber per Doppelschlag (45., 52.) zunichte machte.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Sonntag (19 Uhr) sind die Erfurter bei Schlusslicht Rostock zu Gast und wollen Wiedergutmachung betreiben.