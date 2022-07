Jena. Neun Floorball-Teams traten am Wochenend beim nunmehr 10. Floorball-Cup Jena-Paradies des USV Jena gegeneinander an – welches Team tief in der Nacht aufbrach, um rechtzeitig in der Saalestadt an den Start gehen zu können und warum die Frauen des USV Jena trotzt einer überdeutlichen Klatsche nur einmal kurzzeitig frustriert waren und in wessen Brust gleich zwei Floorball-Herzen schlagen, erfahren Sie alles hier….