Florian Lecht und Frank Kunze siegen bei Triptiser Stadtwaldlauf

Die Schüler konnten in Triptis über zwei Distanzen mitlaufen.

Triptis. Mehr als 70 Starterinnen und Starter über vier Distanzen beim Triptiser Stadtwaldlauf.

Mehr als 70 Teilnehmende zählte der 17. Triptiser Stadtwaldlauf am vergangenen Samstag. Davon startete gut die Hälfte beim Zehn-Kilometer-Hauptlauf. Diesen gewann Florian Lecht von der TSV Krofdorf Gleiberg in 38:20 Minuten vor Frank Hausmann von den X-Runners Jena (42:29 min) und dem Neustädter Gunter Schudeja (42:36 min). Der beste Triptiser Läufer war Andreas Macht auf Position vier (42:51 min).

Auf der Fünf-Kilometer-Distanz war Frank Kunze nicht zu schlagen. Der Läufer des SV Blau-Weiß Bürgel benötigte 19:05 Minuten. Hinter ihm platzierten sich Jan Triller vom KTV Zeulenroda (19:59 min) und Sandrine Hilke vom 1. SV Gera (21:20 min). Den kleinen Schülerlauf über 800 Meter gewann Lerrell Köpke vom TSV Germania Neustadt in 3:13 Minuten, gefolgt vom Triptiser Basti Lindig (3:20 min) und Charlie Schumann, ebenfalls TSV Germania (3:26 min).

Eng ging es auch beim 1200-Meter-Lauf zu, den Constantin Hilke vom 1. SV Gera in 5:27 Minuten als Bester abschloss. Ihm folgten in 5:33 Minuten der Neustädter Vincent Wagner und Richard Hollstein vom SV Grün-Weiß Triptis in 5:51 Minuten.