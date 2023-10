Förderpreis bei „Sterne des Sports“ geht ins Weimarer Land

Berlstedt/Erfurt. Der TSV Berlstedt/Neumark wird für sein Projekt „Laufen für Lukas“ ausgezeichnet. Warum der Lauf sogar eine Zukunft haben könnte.

Viel Ehre und Lob gab es jetzt für sechs Sportvereine aus Thüringen, darunter auch der TSV 1914 Berlstedt/Neumark. Er hatte sich an dem bundesweiten Wettbewerb „Sterne des Sports“ beteiligt und einen Förderpreis auf Landesebene gewonnen.

Mit diesen „Sternen des Sports“ werden alljährlich Sportvereine auf Landes- und Bundesebene ausgezeichnet, die sich für die Menschen vor Ort engagieren. Ausrichter des Wettbewerbs sind die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit seinen Landessportverbänden.

Der TSV Berlstedt/Neumark hatte sich gegen 92 Mitbewerber in Thüringen durchgesetzt und es bis in die Endrunde des Wettbewerbs auf Landesebene geschafft. Hier wurde er in einer festlichen Preisverleihung kürzlich im Erfurter Rathaus vom zuständigen Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, Helmut Holter, von Peter Neuhaus, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Thüringen Mitte als Vertreter der Volksbanken und Raiffeisenbanken, sowie Thomas Zirkel, Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Thüringen, mit einem Förderpreis ausgezeichnet.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Martin Wagner, Vorstandsvorsitzender der Bank. „Ich freue mich mit dem Sportverein und seinen Mitgliedern über diese Auszeichnung. In Sportvereinen können junge Menschen Toleranz, Respekt gegenüber anderen, Teamgeist, Fairness und Solidarität einüben. Das stärkt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Das ist uns als demokratisch organisierte Genossenschaftsbank sehr wichtig.“

Dass Ehrenamtliche in schweren Zeiten zusammenhalten, das hat der TSV mit seiner außergewöhnlichen Veranstaltung „Laufen für Lukas“ bewiesen. Als bei einem 14-jährigen Nachwuchsfußballer Prostatakrebs diagnostiziert wurde und es darum ging, den Aufenthalt in einer Spezialklinik zu finanzieren, entstand schnell die Idee für den Benefizlauf. Statt einer Startgebühr sollten die Teilnehmenden eine freiwillige Spende entrichten. Die Berlstedter übernahmen die Organisation, holten aber auch andere Vereine ins Boot, um ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Am 15. Oktober 2022 gingen bei „Laufen für Lukas“ insgesamt 150 Menschen an den Start, viele von ihnen aus anderen Sportvereinen. 4000 Euro wurden für Lukas und seine Familie gespendet. Das Event kam in der Region so gut an, dass der Lauf in Zukunft regelmäßig wiederholt werden soll – mit und ohne Charity-Charakter.

„Wir danken noch einmal allen, die zum Gelingen der damaligen Veranstaltung beigetragen haben. Wie schon vor zwei Jahren haben wir nun 500 Euro für den Verein bekommen und können diese gut gebrauchen“, sagte der Vereinsvorsitzende Alexander Krospe, der zusammen mit einer Delegation in Erfurt vor Ort war und mit einem breiten Lächeln den Förderpreis entgegennahm. Im vergangenen Jahr hatte den Landeswettbewerb der Deutsche Alpenverein Sektion Weimar errungen.

Die Ergebnisse, 1. Platz/Großer Stern in Silber (2500 Euro): LAC Eichsfeld e. V., ausgezeichnet für das Projekt „Guidenetzwerkdeutschland“. 2. Platz/Kleiner Stern in Silber (1500 Euro): BC Rot-Weiß Erfurt e. V./Ballonsportclub Thüringen für das Projekt „Tag des Lächelns für alle Patienten und Besucher“ im Helios-Klinikum Erfurt. 3. Platz/Kleiner Stern in Silber (1000 Euro): SV 1883 Schwarza für das Projekt „Sport verbindet – Wir machen Kinder stark!“. Weitere Förderpreise (500 Euro): SV Glückauf Bleicherode, ausgezeichnet für das Projekt „Immer gut drauf, Glück auf!“ und 1. SSV Radsport ’92, ausgezeichnet für das Projekt „Junioren Feen-Bike Enduro“