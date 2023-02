Frauen des HBV Jena 90: Ausnahmsweise mal ein Arbeitssieg

Jena. Auch das gibt es dieser Tage noch in der Thüringenliga: Die Handballerinnen von Claudia Gresch lagen nach den ersten 30 Minuten gegen den Arnstädter HC zurück...

Gewannen die Frauen des HBV Jena 90 ihre vergangenen Partien in der Thüringenliga allesamt mit drückender Überlegenheit, fiel ihre Begegnung gegen den Arnstädter HC indes unter die Kategorie „Arbeitssieg“: Zwar konnten die Handballerinnen von Claudia Gresch (Foto: Chantal Meschkat) über ihre Gegnerinnen aus der Bachstadt mit 28:23 triumphieren, doch nach der ersten Halbzeit sahen sie sich mit einem Rückstand konfrontiert, lautete der Spielstand doch 13:14 – die Arnstädterinnen hatten bis dato durchgehend die Führung inne. Im zweiten Akt gelang den Jenaerinnen zwar in schöner Regelmäßigkeit der Ausgleich, doch davon ließen sich die HC-Akteurinnen nicht irritieren – bis zur 55. Minute, in der Lara-Kristin Bock die erstmalige Führung (23:22) für Jena erzielte. Und diese wiederum gaben die Tabellenführerinnen nicht mehr aus der Hand.