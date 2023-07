FSV Kölleda löst Auswärtsaufgabe sehr souverän

Floh-Seligenthal. Von der Auswärtsschwäche der letzten Saison ist beim FSV Kölleda in Floh-Seligenthal keine Spur. Nach dem souveränen Einzug in die erste Pokalrunde wartet nun ein „Fußballfest“.

Mit einem überaus souveränen 6:0 beim südwestthüringischen Kreisoberligisten FSV Floh-Seligenthal ist der FSV Kölleda in die erste Hauptrunde des Fußball-Landespokals eingezogen, wo er am 13. August auf den Thüringenligisten 1. SC Heiligenstadt trifft.

„Die Jungs sind von Anfang an mit der nötigen Einstellung an die Sache rangegangen und haben mit gutem Passspiel klare Angriffsaktionen über außen eingeleitet, auch wenn sie anfangs einige Chancen liegengelassen haben. Das Mannschaftsgefüge hat insgesamt schon sehr gut funktioniert“, freute sich Kölledas Trainer Dominik Sulze über einen gelungenen Auswärtsauftritt seines Teams – was in der vergangenen Saison in der Landesklasse nur sehr selten der Fall war, als der FSV 36 seiner 44 Punkte auf heimischem Platz geholt hatte.

In Floh-Seligenthal war spätestens nach Sheblis 3:0 (49.) der Deckel drauf. In der Schlussphase sorgten Pauli (78.) und Gast (89., 90.) für ein leistungsgerechtes Resultat, auch wenn der Gegner stets fair agierte und sich nicht aufgab, wie Sulze anerkannte. Angesichts der reizvollen Aufgabe gegen Heiligenstadt frohlockte er: „Das wird ein Fußballfest in Kölleda.“