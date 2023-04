Jena. Kreisoberliga-Telegramm: Mit einem 6:1-Kantersieg über Eintracht Camburg unterstrichen die Kicker des FSV Orlatal ihre Ausnahmestellung in der hiesigen Kreisoberliga. Was das Geheimnis des derzeitigen Erfolgs der Orlataler ist, verriet indes FSV-Coach Jens Reich. Doch ob er auch in der kommenden Saison die Geschicke des FSV lenken wird, ist dieser Tage noch ungewiss.