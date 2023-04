FSV Schleiz will doppelte Wiedergutmachung

Schleiz. Warum Fußball-Thüringenligist FSV Schleiz gegen Westvorte Gera drei Punkte im Visier hat.

Diese Szene aus dem Hinspiel des FSV Schleiz bei der SG Westvororte Gera ist symptomatisch: FSV-Kapitän Mirko Horn (rechts) kann Westvororte-Angreifer Philipp Rehnelt nur mit einem Foul stoppen.

Das 1:4 vom Oktober in der Fußball-Thüringenliga wollen die Schleizer kommenden Samstag vergessen machen. Dann gastiert der Tabellenletzte aus Gera um 15 Uhr am Schleizer Fasanengarten.

Während Westvororte (derzeit 17 Punkte) mit dem dritten Auswärtsdreier in dieser Saison den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen will, so kann der Tabellenzehnte (24 Punkte) aus der Rennstadt mit einem Erfolg den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern.

Die Niederlage in Gera und zuletzt das 0:4 zuhause gegen Struth dürften Motivation genug sein.