Für Wacker Nordhausen ein gebrauchter und für Fahner Höhe ein perfekter Tag

Dachwig. Fußball-Thüringenliga: Der FC An der Fahner Höhe gewinnt völlig verdient gegen Wacker Nordhausen 3:0. Eine Rote Karte, die für viel Diskussion sorgte, gab es auch.

Da ist es passiert. Nach fünf Spielen in Folge ohne Gegentor und dementsprechend ohne Niederlage, gab es am Samstagmittag in Dachwig ein ernüchterndes und auch in der Höhe verdientes 0:3 für Wacker Nordhausen. Der FC An der Fahner Höhe zeigte sich nach dem Pokalaus unbeeindruckt und gefestigt. Auch die ganzen Diskussionen unter Woche schienen bei der Mannschaft abgeprallt zu sein. Zudem war es das siebte Spiel in Folge, in dem die Randerfurter ungeschlagen sind und damit weiter in der Tabelle der Thüringenliga klettern. Nun sind die Jungs von Tobias Busse auf dem dritten Platz. „Das war eine rundum starke Leistung. Vor allem wie wir aufgetreten sind nach dem Pokalaus. Wir als Mannschaft hatten das Spiel schnell abgehakt, was man heute gemerkt hat. Wir haben die Tore zur richtigen Zeit gemacht und so Nordhausen den Schneid abgekauft“, fasste direkt nach Spielschluss Fahner-Trainer Tobias Busse zusammen. Sein Gegenüber, Maximilian Dentz sah es naturgemäß anders und musste erst einmal tief durchatmen und die richtigen Worte finden: „Das muss ich erstmal setzen lassen. Ein gebrauchter Tag, in jeglicher Hinsicht. An dem Auftritt kann man wenig positives finden. Vor allem die Defensive hatte keinen Zugriff und die Tore sind zu einfach gefallen. Ich kann das nach den fünf so guten Auftritten zuletzt noch nicht einordnen.“

Ob da schon das bevorstehende Derby gegen Sondershausen in den Köpfen der Spieler präsent war? Es wirkte zumindest so. Denn die bisherige Frische, Leichtigkeit und offensive Stärke schien völlig abhandengekommen zu sein, über die gesamte Spielzeit hinweg.

Von Beginn an und auch über das gesamte Spiel hinweg, waren die Hausherren tonangebend. So war es kein Wunder, dass bereits nach sechs Minuten die Gastgeber in Führung gingen und damit die Serie von Wacker Nordhausen zunichtemachten. Der agile und in bester Form befindende Emilio Heß setzte sich auf der linken Seite durch, brachte den Ball scharf rein und Norman Müller musste nur noch den Fuß hinhalten. Auch in der Folge waren die Hausherren spielbestimmend. Wacker fand praktisch gar nicht statt und kam kaum aus der eigenen Hälfte hinaus. Nach nicht mal einer halben Stunde das 2:0. Lenny Bach veredelte mit einem wuchtigen Kopfball eine Hereingabe. Die Kugel passte genau, da konnte sich Martin Vopel im Wacker-Kasten lang und länger machen. Kurz danach hätte Jan-Lucas Bärwolf mit einem weiteren Kopfball auf 3:0 stellen können. Der Ball strich nur knapp drüber. Bei Wacker merkte man vor allem das Fehlen von Hagen Pietsch (Gelbsperre) und Erik Schneider (Fußverletzung) in der Defensive.

Immer einen Schritt schneller waren die Gastgeber, wie hier Artur Machts gegen Robert Knopp. Foto: Sebastian Fernschild

In der zweiten Halbzeit wollten die Gäste endlich auch offensiv stattfinden. Aber Pustekuchen. Dass Lukas Ferchow aufgrund seiner Roten Karte schmerzlich vermisst wurde, war für Trainer Dentz aber keine Ausrede. „Das wäre mit zu einfach. Das müssen wir ausgleichen.“

Aufregung dann in der 53. Minute. Elias Imrock brachte einen Wackerspiel rüde zu Fall. Schiedsrichter Markus Drobe aus Hermsdorf, der viel durchgehen ließ, gab zunächst Gelb. Aber sein Assistent meldete sich und so nahm er die Karte zurück und verschärfte seine Sanktion. Imrock sah glatt Rot, was freilich zur Verwunderung der Hausherren führte und Drobe den Unmut der Zuschauer auf sich zog.

Aber die gefestigten Dachwiger ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Wer dachte, dass Wacker Nordhausen nun die berühmte zweite Luft bekommen sollte, sah sich getäuscht. Im Gegenteil, die Gastgeber schlugen sofort zurück. Der Ex-Wackerspieler Paul Kirchner setzte sich gegen zwei Spieler durch und legte auf den mitlaufenden Bärwolf in der Zentrale ab. Der ließ sich nicht zweimal bitten und schloss straff ab. Deckel drauf. Spätestens zu dem Zeitpunkt waren auch die zahlreichen Unterstützer der Gäste ruhig und wussten, dass das an dem Tag nichts werden würde.

„Es war sehr schön anzusehen, dass wir dieses Mal über die gesamten 90 Minuten guten Fußball gespielt haben und kein Tief hatten. Die Jungs haben nicht nachgelassen und auch in der 88. Minute um den Ball gekämpft. Das ist die Mentalität, die ich mir wünsche“, so ein rundum zufriedener Busse. Da passte auch der Spruch des Stadionsprechers nach dem Spiel bestens: „Wacker geschlagen.“

Die Nordhäuser hingegen gingen mit hängenden Köpfen vom Spielfeld, bedankten sich noch bei den mitgereisten Fans. Im Derby gegen Eintracht Sondershausen muss die Mannschaft laut Dentz „ein vollkommen anderes Gesicht zeigen und sich anders präsentieren.“