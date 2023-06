Fußball-Landesklasse: Arenshausen und Leinefelde im Fernduell um Platz drei

Eichsfeld. Eine Eichsfelder Fußball-Legende nimmt am finalen Spieltag seinen Abschied nach über 25 Jahren als Spieler in Wüstheuterode.

Wer belegt den dritten Tabellenplatz? Diese Frage steht im Mittelpunkt am finalen Spieltag am Sonntag, 18. Juni, ab 15 Uhr in der Fußball-Landesklasse. Der SC Leinefelde bleibt bei einem Sieg in Bad Frankenhausen auf diesem Spitzenrag. Bei einer Niederlage der Leinestädter würde die SG DJK Arenshausen bei einem Erfolg über Blau-Weiß Büßleben den dritten Platz einnehmen.

SG DJK Arenshausen - Blau-Weiß Büßleben. „Wir wollen uns mit einer guten Leistung von unseren Fans verabschieden“, sagt Arenshausens Coach Alexander Joswiak, ohne den möglichen dritten Rang im Auge zu haben. Verbaschiedet werden die Routiniers Peter Müller (37 Jahre) und David Lendeckel (33). Fehlen wird neben den Langzeitverletzten Niklas Riethmüller und Vincent Gaßmann Angreifer Marius Ständer (Fußverletzung).

Germania Wüstheuterode - FC Borntal Erfurt. Die Germanen können – wenn alles gut für sie läuft – noch Fünfter werden. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und mit einem Sieg in die Sommerpause gehen“, sagt Germanias Spielertrainer André Thüne. Der 47-Jährige wird seine letzte Partie als Spieler in der Landesklasse bestreiten und gemeinsam mit dem 34-jährigen Ricardo Fromm verabschiedet, als Trainer aber den Germanen treu bleiben. Nicht dabei sind der gesperrte Manuel Hottenrott und der verletzte Routinier Jens Pingel.

Grün-Weiß Siemerode - SG An der Lache Erfurt. Die Platzherren, für die die Saison nicht immer zufriedenstellend verlief, wollen sich von ihren treuen Anhängern siegreich verabschieden. „Wir können fast aus dem Vollen schöpfen“, berichtet Spielertrainer Karsten Wellmann, der neben den Dauerverletzten lediglich auf Urlauber Christoph Thüne verzichten muss.

SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen - SC Leinefelde. Bei den Eichsfeldern ist im wahrsten Sinne die berühmte Luft raus. Den Spielern merkte man in den vergangenen Spielen an, dass sie den Saisonabschluss entgegen sehnen. Mit einem Auswärtssieg im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten würden die Schützlinge von Trainer Steven Geller, die das Hinspiel mit 3:0 gewannen, den dritten Rang sichern.