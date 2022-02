Im März soll im Fußball-Kreis Mittelthüringen der Ball in allen Regionen wieder rollen.

Fußball-Punktspiele haben in Mittelthüringen Vorrang

Weimar. Der KFA Mittelthüringen verzichtet auf die Fortsetzung des Kreispokals und will im März zurück in die Fußball-Saison.

Der KFA Mittelthüringen hat in seiner Sitzung am Freitag beschlossen, wie es im März mit dem Fußball auf Kreisebene weiter gehen könnte.

Die wichtigste Festlegung ist dabei, dass man zugunsten der Punktspiele auf die Fortsetzung im Kreispokal verzichtet. Bei den Männern etwa ist damit in der dritten Runde Schluss. Im Nachwuchs will man mit dem 1. März wieder in die Saison einsteigen, dafür wird genauso wie bei den Erwachsenen der Rahmenspielplan angepasst.

Die Frauen und Männer wollen, sollte es zur 3G-Regelung kommen, am 19. März wieder um Punkte kämpfen. Nachholspiele werden bereits unter vorgenannten Bedingungen ab 12. März angesetzt. Die Saison wird wie im Rahmenspielplan zu Saisonstart geplant spätestens am Wochenende 26. Juni (Junioren) beziehungsweise 19. Juni (Erwachsene) mit dem dann letzten Spieltagen beendet. Notwendig wird vermutlich in einzelnen Staffeln eine Wertung entsprechend der Quotientenregelung.

Der KFA Mittelthüringen wird am Freitag, 25. Februar, um 18 Uhr einen Vereinsdialog als Videokonferenz veranstalten. Dazu werden die Vereinsverantwortlichen eingeladen. Änderungen auf Grund der Pandemie behält sich der Kreisfußballausschuss vor.

Die Junioren-Ansetzungen werden ab Anfang dieser Woche auf fussball.de veröffentlicht. Für die Erwachsenenstaffeln wird dies auf Grund der noch offenen Beschlüsse der Landesregierung sowie des TFV-Vorstandes erst am kommenden Wochenende erfolgen.

Damit haben die Vereine nun allerdings die gewünschten Informationen, wie viele Spiele in etwa noch auf sie zukommen.