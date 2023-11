Gebesees Kegler sichern nach Gala Platz drei

Gebesee. Die Bundesliga-Auswahl hat gegen den Letzten keine Probleme, zudem fällt eine magische Marke.

Erfolgreiches Wochenende für Kegel-Bundesligist KSV Gebesee in der DCU. Das sonntägliche Heimspiel gegen den Letzten TV Unterlenningen endete mit einem deutlichen 5784:5399-Erfolg, was ein Plus von 385 bedeutete. Vom Start weg ließen die Hausherren keine Zweifel aufkommen, dass die Punkte zuhause bleiben sollen. Florian Postel und Uwe Stollberg spielten mit ihren Werten (981/992) jeweils 70 Holz Vorsprung heraus und brachten ihr Team damit auf Kurs. Dirk Altwasser kam zwar mit seinen 950 nicht ganz an die Vorderleute heran, erhöhte den Vorsprung aber dennoch, da sein Gegner nur knapp die 900er-Marke überschritt (908). In der Folge teilten sich Lucian Teichmann (446) und Gregor Stollberg (474) eine zufriedenstellende Halbzeit. Da war die Begegnung jedoch schon vorentschieden.

Das untere Paarkreuz setzte dann weitere Duftmarken Eik Bärwolf hielt dank 934 Holz seinen Gegner bequem auf Abstand, ehe Christian Frank noch der krönende Abschluss gelang. Auch dank einer sensationellen Bahn zwei (278) knackte er die begehrte 1000er-Marke und rundete die hochüberlegen geführte Begegnung mit 1007 Holz ab. Gebesee festigte so den dritten Platz in der Staffel.