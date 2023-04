Gebrauchter Tag für den SC Leinefelde

Leinefelde-Worbis. Geller-Elf unterliegt in der Landesklasse vor heimischer Kulisse gegen Schlusslicht An der Lache Erfurt.

Statt der fest eingeplanten drei Punkte stand der Tabellendritte SC Leinefelde am Ende des 23. Spieltag der Landesklasse, Staffel 3 nach einer überraschenden 2:3-Heimniederlage gegen Schlusslicht SpG SG An der Lache Erfurt mit leeren Händen da. „So eine schlechte Schiedsrichterleistung habe ich in den letzten 20 Jahren nicht gesehen“, schüttelte SCL-Präsident Sebastian Grimm den Kopf.

Hadern mit der Schiedsrichterleistung

Alle entscheidenden Situationen seien von Referee Franz Sander gegen seine Elf getroffen worden, dies habe insbesondere Martin Wiederhold zu spüren bekommen, analysierte Steven Geller, der aber insgesamt mit der Leistung seiner Schützlinge nicht zufrieden sein konnte. Insbesondere in Durchgang eins lief der SCL-Motor nicht rund. „Wir sind nicht wie gewohnt in die Zweikämpfe gekommen“, fand Leinefeldes Trainer einen weiteren Grund für die wenig überzeugende Vorstellung.

Dass die Eichsfelder am Ende die zweite Heimpleite mussten, hatte nach dem Führungstreffer wohl niemand gedacht. Nach einer Ecke von Jonas Burghardt schien die Partie den gewohnten Verlauf zu nehmen, als Enrico Schmalstieg (8.) per Kopf traf.

Apropos Kopfbälle: Auch im zweiten Abschnitt, indem es spielerisch besser lief, besaßen die Leinestädter die Lufthoheit im Gästestrafraum, allerdings fehlte Jonas Burghardt und dem eingewechselten Philipp Raasch das nötige Zielwasser. Dass die Blumenstädter gewillt waren, die 16. Saisonniederlage zu verhindern, wurde spätestens beim Ausgleich deutlich. Justin Schaper (34.) schaltete nach einem weiten Einwurf am schnellsten und ließ SCL-Keeper Pascal Eckert keine Abwehrchance.

Eiskalt ausgekontert

Der Anfang der zweiten Hälfte war ein Spiegelbild der ersten 45 Minuten. Wieder gingen die Hausherren in Führung, diesmal nach einer schönen Einzelleistung von Jonas Burghardt (51.). Allerdings rächte es sich in der Endabrechnung, dass die Eichsfelder ihre Möglichkeiten nicht konsequent ausspielten.

Benjamin Grünewald (82.) glich im Konterstil aus. Als die Gastgeber alles auf eine Karte setzten, sorgte Justin Schaper in der Nachspielzeit nach dem gleichen Strickmuster für die Entscheidung. Es passte ins Bild eines verkorksten Leinefelder Fußball-Nachmittages, dass Torschütze Schmalstieg (90.+4) wegen Reklamierens noch die Ampelkarte erhielt.

Die Erfurter bleiben trotz des vierten Saisonerfolges weiterhin Schlusslicht, der Hoffnungsfunke im Hinblick auf den Klassenerhalt glimmt aber noch.