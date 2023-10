Gegen die Teams aus Berlin hängen Trauben für Erfurter Hockey-Talente zu hoch

Berlin/Erfurt. Hockey-Talente des Erfurter HC dreifach ostdeutscher Vizemeister, gegen Teams aus der Bundeshauptstadt aber chancenlos.

Nachdem am Wochenende zuvor bei der ostdeutschen Meisterschaft der U12 im Feldhockey die Mädchen des Erfurter HC in Erfurt den fünften und die Jungen in Jena den vierten Platz belegt hatten, fand am vergangenen Wochenende die ostdeutsche Meisterschaft der U14 (mit Mädchen aus Erfurt) und der U16 (mit Jungen und Mädchen aus Erfurt) statt.

Dabei unterlag die weibliche U14 als frischgebackener mitteldeutscher Meister am Samstag in Berlin den klar favorisierten Zehlendorfer Wespen ersatzgeschwächt mit 0:15.

Die weibliche U16, die ebenfalls mitteldeutscher Meister geworden war, hatte am Sonntag Heimrecht in Erfurt gegen den Berliner SC. Leider ferienbedingt ebenfalls ersatzgeschwächt und ohne Auswechsler, boten sie dem Favoriten aber ordentlich Paroli. Nach der ausgeglichenen ersten Hälfte stand es 0:2, in der zweiten Halbzeit schwanden die Erfurter Kräfte und die Berlinerinnen zogen auf 5:0 davon.

Die Jungen des SSC Jena, mithilfe einiger Erfurter Spieler in der U16 ebenfalls mitteldeutscher Meister geworden, spielten um den ostdeutschen Meistertitel beim TuS Lichterfelde in Berlin-Zehlendorf. Auch hier gewann der Favorit aus Berlin gegen beherzte Gäste 4:0.

Damit endet die erfolgreiche Feldsaison für den Nachwuchs des EHC, der ab November in der Hallensaison daran anknüpfen will.