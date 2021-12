Jena. Die Hockey-Damen des SSC Jena sind eine Melange aus eigenem Nachwuchs und erfahrenen Spielerinnen aus der Ferne, die für ihr Studium an die Saale zogen. Und dann gibt es noch eine Protagonistin, die schon seit einer kleinen Ewigkeit für den SSC Jena spielt. So oder so – die Damen sind sehr erfolgreich in der Mitteldeutschen Oberliga unterwegs, auch ohne Trainer oder Trainerin...