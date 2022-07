Gera testet für den Weidatalcross

Gera. Bevor im September der 4. Weidatalcross steigt, durfte in Gera bereits kräftig geübt werden.

Bevor am 3. September der 4. Weidatalcross wieder zahlreiche Hindernisläufer vor einige Herausforderungen stellt, gab es am Sonntag eine kleine Trainingseinheit im Geraer Hofwiesenpark. Sowohl erfahrene Läufer als auch Neueinsteiger nahmen das Angebot an.

Das Weidatalcross-Team und Fitnesstrainer Steffen Kern bastelten für die gut 20 Teilnehmer einen abwechslungsreichen Beginner-Parcours mit Gerüst, Reifenstapel, Seile zum Klettern und anderen Übungen für Handkraft, Geschicklichkeit und Ausdauer.

Zur willkommenen Abkühlung zählte auch ein Gang durch die Weiße Elster zu den Einheiten. Nach zwei Stunden behutsamen Auspowerns zeigten sich Teilnehmer und Veranstalter sehr zufrieden mit dem Testlauf.