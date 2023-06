Geraer Turnerin Juna Lange dominiert den Vierkampf

Bad Blankenburg. Der Turnverein Gera holt in Bad Blankenburg bei Landeseinzelmeisterschaften zwei Medaillen.

Juna Lange strahlte. Die Elfjährige war die einzige Turnerin des TV Gera, die bei den Thüringer Landeseinzelmeisterschaften im Turnen in Bad Blankenburg einen Titel holen konnte. In der AK 12/13, Leistungsklasse 4, dominierte sie den Mehrkampf unter 13 Teilnehmerinnen.

„Ich war sehr aufgeregt. Schließlich hatte im Training nicht immer alles geklappt.“ Erstes Gerät war der Schwebebalken. Trotz eines unfreiwilligen Abstiegs blieb sie mit 11,80 Punkten auf Tuchfühlung zur Konkurrenz. Ab dem zweiten Gerät übernahm sie die Führung.

Mit 12,10 beim Sprung, 12,50 am Stufenbarren und 12,85 am Boden erhielt sie jeweils die Tageshöchstwertung und wurde Vierkampf-Siegerin. „Beim Sprung war ich selbst erstaunt, wie gut alles geklappt hat. Am Boden war ich sehr souverän und am Stufenbarren erleichtert darüber, dass das Aufhocken vom unteren zum oberen Holm ohne Probleme funktionierte“, verriet sie.

Am Boden vom Medaillenkurs abgekommen

Hoch einzuschätzen war auch die Silbermedaille von Hannah Oberröder in der AK 16/17, Leistungsklasse 2. Am Schwebebalken sorgte sie mit 12,70 Punkten für den Tageshöchstwert, erfüllte auch beim Sprung (12,35) und am Boden (14,10) die Erwartungen. Am Stufenbarren blieb sie beim Ablegen zum Salto am unteren Holm hängen, wodurch sie 1,40 Punkte abgezogen bekam. Die fehlten am Ende zum Titel.

Nahe am Podest war Annika Quaschny in der AK 18/29, Leistungsklasse 2. Beim Sprung (13,10) war sie die mit Abstand beste Turnerin ihrer Riege, wusste auch am Stufenbarren (12,00) und Schwebebalken (12,30) zu gefallen. Vom Medaillenkurs kam sie am Boden ab, wo sie nach einigem Trainingsrückstand zuletzt die erste Akrobatikreihe abbrechen musste und später beim Salto vorwärts stürzte.

Ebenfalls Vierte wurde Annabell Klinnert in der AK 14/15, Leistungsklasse 3. Nervosität am Schwebebalken und ein fehlendes Element am Stufenbarren kosteten Punkte. Siebte wurde Meggie Sue Siegmund, die vor allem am Stufenbarren zu überzeugen wusste.