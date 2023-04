Gruppenbild mit Meister-Shirts: die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena nach der Partie am Sonntag gegen den Berliner SC.

Geschafft! A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena sind Meister und spielen künftig wieder in der Bundesliga

Jena. Dank eines 9:0-Kantersieges am vorletzten Spieltag der Regionalliga über den Berliner SC dürfen sich die Kicker von Munier Raychounie Meister nennen

Die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena dürfen sich Meister nennen. Dank ihres 9:0-Sieges am vorletzten Spieltag der Regionalliga über den Berliner SC ist ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen. Dem Team von Trainer Munier Raychounie, der die A-Junioren vor der Saison übernahm, gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga. Den gar süßen Moment des Erfolgs konnten die juvenilen Kicker indes im Ernst-Abbe-Sportfeld auskosten, wo sie die Partie gegen die Berliner am Sonntag austragen durften.