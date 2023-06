Gesiegt, gesteigert, gelernt: Erfurter Rugbyteams mit unterschiedlichem Erfolg

Die U14 des Edith-Stein-Schulsportvereins (in Blau-Rot) wurde abermals mitteldeutscher Meister im 7er-Rugby.

Leipzig/Hannover. Die Rugbyteams des Edith-Stein-Schulsportvereins nehmen an zwei Großereignissen teil. Von einem Meistertitel bis zu einer saftigen Abreibung ist alles dabei.

Beim letzten Saisonturnier der Mitteldeutschen 7er-Nachwuchsliga in Leipzig setzten die U14-Rugbyspieler des Edith-Stein-Schulsportvereins (ESSV) noch einmal ein Ausrufezeichen und nahmen nach einem weiteren ungeschlagenen Turniersieg die Meistertafel mehr als verdient entgegen. Für einige Spieler war es zudem bei der vierten und altersbedingt letzten Teilnahme bereits die vierte Goldmedaille. Gegen die Spielgemeinschaften RC Leipzig/USV Halle sowie Leipzig Scorpions/RC Dresden gab es mit 45:0 und 25:0 zwei klare Siege, wobei insbesondere die Verteidigung bemerkenswert sattelfest stand und keinen Gegenversuch zuließ.

Sehr erfreulich war auch der Auftritt der U12 des ESSV. Nach der Premiere vor heimischer Kulisse war die Lipsiade erst das zweite Turnier der neuformierten Mannschaft und für Einige gar die Premiere. Im Auftaktspiel gegen die physisch starken Leipziger vom Ausrichter RCL war der Respekt deutlich zu spüren und das Trainergespann war etwas verzweifelt, ob der Tatenlosigkeit bei den gegnerischen Angriffen. Doch schon im zweiten Spiel gegen die SG des USV Halle/Leipzig Scorpions platze förmlich der Knoten und der Ball lief durch die eigenen Reihen, bis ein Schlupfloch in der Verteidigung gefunden wurde und die ersten Versuche fielen.

Auch die gegnerischen Angriffe wurden diesmal deutlich besser unterbunden. Endlich wandten die Erfurter Youngsters die Tackle-Techniken aus dem Training an und hatten zunehmend Spaß am physischen Kontakt, was man den Gesichtern deutlich ablesen konnte.

Ein Unentschieden in diesem Spiel sowie eine knappe Niederlage in der Abschlussbegegnung gegen Dresden bedeuteten am Ende Platz drei. Somit konnten auch die Jüngeren eine Medaille von der Lipsiade mit nach Hause nehmen.

Das 7er-Rugbyteams der U16 des ESSV wagte gemeinsam mit dem RC Leipzig und zwei Spielern der „Jungen Preußen“ Berlin die erstmalige Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in der olympischen Variante in Hannover. Dort wurden gleich vier deutsche Meister im Jugendbereich ermittelt und man sah Rugby auf höchstem Niveau.

Abreibung vom späteren Meister folgt Wiedergutmachung

In der Gruppenphase des U16-Wettbewerbes traf die Spielgemeinschaft aus dem Osten direkt auf die späteren Meister und Vizemeister. Während man sich im Auftaktspiel gegen den RK Heusenstamm mit 5:20 noch sehr achtbar aus der Affäre ziehen konnte und viel Lob erhielt, schienen die Spieler gegen die flinken Gegner von Hannover Nord United völlig überfordert. Mit 0:45 wurde die SG Erfurt/Leipzig/Junge Preußen vom neuen deutschen Meister quasi überrollt. Ärgerlich für die Trainer war nicht die erwartbare Niederlage, sondern die mentale Selbstaufgabe des Teams schon zu Beginn der Partie.

Mit den beiden Erfurter U14-Spielern erstmals in der Startformation gelang dem Team gegen den Berliner SV Wiedergutmachung mit phasenweise tollem 7er-Rugby. Die Verteidigungslinie wurde eng gehalten, die Tackles saßen und nach vorn lief der Ball plötzlich problemlos über mehrere Stationen. Ein souveräner 36:0 Erfolg stand zum Abschluss des ersten Tages und so konnten die müden Beine verdient im Freibad zur Regeneration abgekühlt werden.

Bei den Platzierungsspielen am zweiten Turniertag ging es um den fünften Platz. Dafür musste zunächst Hansa Hamburg bezwungen werden. Doch anders als beim Sieg zu Pfingsten beim Sanssouci-Pokal unterliefen der SG einige kleinere Fehler und so verlor sie letztlich mit 7:17. Um das Minimalziel, nicht Letzter zu werden, noch zu erreichen, galt es, die gute Leistung im erneuten Aufeinandertreffen mit dem Berliner SV zu wiederholen. Erschöpft vom Turnierwochenende in der brütenden Sonne gelang dies nur teilweise, aber mit einem 26:22 im Abschlussspiel waren letztlich Spieler, Trainer und Fans versöhnt.

Die Tatsache, das der Großteil der Spieler auch im nächsten Jahr noch im Team bleiben wird, weitere Verstärkungen aufrücken und es bis dahin die ein oder andere Verletzungssorge weniger geben wird, macht Hoffnung auf ein noch besseres Abschneiden bei der DM 2024.