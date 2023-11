Gothaer Kurznachrichten: Blue Volleys wieder in der Liga aktiv, Spitzenspiel der Handballer steigt in Goldbach

Blue Volleys empfangen TV Bühl

Volleyball-Zweitligist Blue Volleys Gotha ist am Samstagabend (19 Uhr) wieder in der Liga gefordert und empfängt als Dritter den Fünften TV Bühl. „Wir wissen, dass die anstehenden Aufgaben nicht einfach werden, denn jetzt kommen die Spitzenteams der Liga auf uns zu. Wir müssen weiter konzentriert arbeiten und wollen den Flow aus den Pokalbegegnungen mitnehmen“, sagt Trainer Jonas Kronseder.

Spitzenspiel in Goldbach

Handball-Oberligist Goldbach/Hochheim hat am Samstag (18 Uhr) mit der SG Suhl/Goldlauter einen Meisterschaftsfavoriten zu Gast. Die Südthüringer trennten sich kürzlich von ihrem Trainer. Eine Stunde später gastiert Behringen/Sonneborn in Mühlhausen.

Fahner Höhe als klarer Favorit

Fußball-Verbandsligist FC An der Fahner Höhe ist beim Gastspiel in Saalfeld (Samstag/14 Uhr) deutlich favorisiert und möchte seinen zweiten Platz festigen.

Sieben Duelle im Kreispokal

In der 3. Runde des Fußball-Kreispokals stehen am Samstag gleich sieben Duelle auf dem Programm – darunter das interessante Duell zwischen den beiden Kreisligisten Lok Gotha und Remstädt (13.30 Uhr).

Kellerduell in Hohenkirchen

In einem von zwei Nachholespielen der Fußball-Kreisoberliga hat der Vorletzte Ohratal II am Samstag (14.30 Uhr) den punktgleichen ESV Gerstungen zu Gast und will sich aus dem Keller befreien.