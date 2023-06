Greizer Flossenschwimmer erfolgreich

Greiz. Greizer Flossenschwimmer fischen zahlreiche Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften aus dem Becken

In Leipzig fanden die diesjährigen offenen Deutschen Meisterschaften der Flossenschwimmer sowie die Deutschen Meisterschaften der Jugend, der Junioren und der Masters in Leipzig statt. Das umfassende Programm absolvierten 270 Starter aus 33 Vereinen aus ganz Deutschland mit insgesamt 1303 Starts.

Für den Tauchclub Chemie Greiz gingen 15 Aktive an den Start, die sich über 1x Gold, 5x Silber und 7x Bronze und zwei Finalteilnahmen freuen konnten.

Bei den jüngsten Greizer Teilnehmern freute sich Ronja Leonhardt (Jg.2011-Kat.D) gleich am ersten Wettkampftag über die Bronzemedaille über 1500 m FS in neuer Bestzeit. Emma Brendel aus dem gleichen Jahrgang zeigte Ihr Können bei den 50 m Streckentauchen und musste sich nur einer Sportlerin aus Erfurt geschlagen geben. Sie freute sich über die Silbermedaille. Als jüngere Sportlerin ihrer Kategorie verpasste sie bei 50 m FS mit Platz 4 (von 27 Startern) und bei 100 m ST Platz 5 knapp den Sprung auf das Podest.

Johann Wyczisk und Sophia Klar, ebenfalls Jg.2011, konnten erste Wettkampferfahrungen im großen Teilnehmerfeld sammeln. Linus Heydel (Jg.2009) sorgte dann für den Deutschen Meistertitel im Greizer Team. Er gewann die 400 m Streckentauchen in der Kat .C und freute sich über die Goldmedaille. Über 100 m ST, 50 m Apnoe und 400 m FS belegte er die Plätze 5, 8 und 7. Sein Teamkamerad Louis Berger (Jg.2008) glänzte auf den Strecken 50 m, 100 m Flossenschwimmen und 50 m Apnoe und schlug jeweils ganz knapp auf Platz zwei an und gewann Silber in der Kat.C. Über 200 m FS erkämpfte er sich noch die Bronzemedaille. Jean Robin Robenz (Jg.2008) punktete über 100 m Streckentauchen mit einer neuen Bestzeit und freute sich über eine Bronzemedaille. Bei seinen weiteren Strecken konnte er wie auch Fabian Lose (Jg.2008) weitere Wettkampferfahrungen sammeln und Platzierungen von 7-15 erreichen.

Lucy Zschegner (Jg.2008) und Celina Naupold (Jg.2009) belegten in der Kat.C über 100 m Streckentauchen die Plätze 5 und 6. Lycy verpasste bei den 400 m ST mit Platz 4 nur knapp eine Medaille. In der Kategorie B freute sich Anneliese Frauenfelder (Jg.2006) über den Gewinn der Silbermedaille bei 400 m Streckentauchen. Über 100 m ST verpasste sie mit Platz 4 leider Bronze. Johanna Löffler (Jg.2006) reihte sich in gleicher Kategorie über 50m FS, 50 m AP sowie 50 m und 100 m Bifin unter die besten 11 Starter ein.

Miriam Kupka (Jg.2005) musste sich als jüngste Starterin in der Juniorenwertung mit 4 Jahrgängen und den Mitgliedern der Nationalmannschaft behaupten. Mit Platz 5 in neuer Bestzeit über 400 m FS erreichte sie ein tolles Ergebnis, ebenso über 50 m FS, 200 m FS und 50 m AP mit den Plätzen 8, 8 und 9.

Titus Kupka (Jg.2000) fehlte leider seine eigene Kategorie und er musste sich im Gesamtteilnehmerfeld der offenen Wertung behaupten. Mit zwei neuen Bestzeiten über 50 m FS und 50 m AP gelang im das sehr gut. Er schaffte es auch als einziger Sportler vom Tauchclub Greiz in die Endläufe der Wettkämpfe 50 m FS und 50 m AP und schwamm im Finale mit den besten 8 Finswimmern aus Deutschland, natürlich mit Worldcupsiegern und den Mitgliedern der Deutschen Nationalmannschaft und erreichte Platz 8 und 7. Ein tolles Erlebnis für alle. Außerdem gewann Titus Kupka den neu aufgelegten Evolitics-Bifin-Cup in der offenen Wertung über 50 m und 100 m Bifin unter 26 Teilnehmern.

Bei der Masterwertung freute sich Ronald Kühn bei 200mFS über eine Bronzemedaille. Er verpasste bei 50 m, 100 m FS und 50 m AP mit Platz 5 und 6 nur knapp das Podest.

Das Highlight jeder Deutschen Meisterschaft sind natürlich die Staffelwettkämpfe. Auch hier freuten sich die Greizer über Edelmetall. Die Mädchenstaffel freute sich über 4 x 200m FS in der Besetzung Miriam Kupka, Lucy Zschegner, Celina Naupold und Johanna Löffler über Bronze. Die 4x50mFS mixed-Staffel mit Lucy Zschegner, Celina Naupold, Linus Heydel und Louis Berger erzielten ebenfalls Bronze. Und im letzten Wettkampf sicherten sich nochmals die Mädchen über 4x100mFS die Bronzemedaille mit Miriam Kupka, Johanna Löffler, Lucy Zschegner und Anneliese Frauenfelder.