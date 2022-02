Jena. Jenaer Sporthistorie 1922 wurde mit dem Thüringer Touristen und Wintersportverein ein weiterer Wintersportverein in der Saalestadt ins Leben gerufen, der sich in erster Linie den touristischen Aspekten des Sports verschrieben hatte. Der Skiclub Jena hingegen nahm an Wettkämpfen teil, darunter war auch ein gewisser Günther Scheidt….